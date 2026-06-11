Předplatné

Živel Skuhravý, solitér ve fotbalovém kolektivu. Trenér, kterému (ne)věříte

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Dvorník splnil, co měl, přesto letí. Pozadí šokující trenérské výměny v Baníku, co Skuhravý? • Zdroj: isportTV
Trenér Roman Skuhravý diriguje své svěřence
Trenér Roman Skuhravý mezi fanoušky Slovácka
Roman Skuhravý je novým trenérem Baníku
Trenér Slovácka Roman Skuhravý
Trenér Roman Skuhravý ze Slovácka
Vlastimil Daníček se loučí s aktivní kariérou
15
Fotogalerie
Michal Koštuřík
Blogy
Vstoupit do diskuse (11)

BLOG MICHALA KOŠTUŘÍKA | Klidně mu zavolejte v sedm ráno. Vezme vám to a oznámí, že už je na stadionu a maká. Trenér Roman Skuhravý fotbal miluje, zcela se mu oddává. Do práce přichází první, odchází poslední a všechny myšlenky si bere s sebou domů. Tam je dál rozvíjí. Hledáte fachmana, který pojede od prvního dne do posledního na maximum? Musíte sáhnout po něm. Slovy a činy umí rychle „zblbnout“ hráče, vedení i fanoušky. A doručit výsledky.

Pokud však žádáte aspoň částečnou jistotu a máte sklon k důvěřivosti, obraťte se jinam. Jinak budete po čase hořce zklamaní. Spíš po kratším než po delším. Sdílet společnou vizi se Skuhravým je složité. Vlastně nemožné. Bývalý důrazný obránce je solitér v kolektivu. Samostatná jednotka uprostřed klubu, která si jede svoje. Bez ohledu na ostatní.

Navíc nemluví ve frázích, sype ze sebe titulkové věty. Spontánně, na rovinu, bez přípravy. Pro novináře a veřejnost požehnání. Tiskové konference s ním byly ozdobou předchozího půlroku v Chance lize. Skuhravý několikrát mluvil o tom, že chce v Česku připomenout své jméno. To se mu jednoznačně povedlo. Stal se výraznou postavou soutěže, rétorickým šampionem. Nikdy nenudil. Ani jeho fotbal.

Jednapadesátiletý kouč je živel. A ti bývají pro spolupráci nebezpeční. Skuhravý si nedělá na svých štacích přátele na celý život. Netahá s sebou svůj realizační tým. Jedině syna Davida jako kondičního trenéra.

Sice často přesvědčivě vypráví, jak mu klub přirostl k srdci, ale když dostane nabídku odjinud, bez uzardění spálí všechny mosty a jde si za svým. Egoisticky, tvrdohlavě. Žádný sentiment. Není náhoda, že

Čtěte zdarma až do konce

Exkluzivní pokračování článku čeká pouze na registrované čtenáře.
  • Registrace je snadná, rychlá a zcela zdarma!
  • Přístup k exkluzivnímu obsahu - známkování hráčů, diskuze, ankety a další
Pokračovat ve čtení
Vstoupit do diskuze (11)

Doporučujeme

Články z jiných titulů