Rozhodčí a delegáti, zamyslete se. Vážně chceme kazit fotbal a ohrožovat hráče?

Může pršet, může sněžit. Nedostávejme fotbalisty do laciné debaty o tom, že jsou to panenky, kterým při hře vadí déšť a padající vložky. Že by za takových podmínek neměli hrát, že se jindy vymlouvají na drny, že je nebaví mráz. Jsou to ubohé nesmysly.

Nemusíte však být expertem na trávníky, abyste selským rozumem došli k názoru, že pokud na hřišti navzdory zapnutému topení nestíhá plocha absorbovat vodu ze souvislé vrstvy sněhu, která se tam drží několik hodin z důvodu vytrvalých srážek, fakt není šance dostat stav krátce před začátkem utkání na adekvátní úroveň.

Hřiště možná zpočátku vypadá na první pohled slušně, nicméně když na něj naskočí dvaadvacet frajerů, je za chvíli po něm. Minimálně po vrchní vrstvě, která se mění v mazlavou hmotu, určitě. Zvlášť když předpověď počasí pro východní část republiky naznačovala další příval sněhu, což se potvrdilo.

Jen trochu později, než původně mělo. A v tom je ten problém. Paradox paradoxů. Sigma doplatila na to, že na rozdíl od jiných ligových celků udělala maximum pro odehrání. Rozumíte té absurditě?

Mimochodem, málem na to doplatili i Bohemians v Ďolíčku, zatímco jinde už pár dnů věděli, že se o víkendu hrát nebude, což je zase jiná písnička...

Jen proto, že spodní vrstva trávníku na Hané bývá tvrdá a v tuzemsku je díky technologii Fibresand a skvělým údržbářům dlouhodobě považována za jeden z nejlepších u nás, ne-li vůbec nejlepší, a díky tomu, že po obědě, kdy se rozhodovalo o (ne)odložení utkání, zrovna sněžení ustalo a tráva se tak po odklizení traktorem lehce zazelenala, se rozhodlo o sehrání.

Přesněji: rozhodl technický delegát Petr Vysloužil a sudí Michael Kvítek. Ten měl samozřejmě hlavní slovo.

Olomouc - Slovácko: Sudí Kvítek nevěděl, kde má obrazovku. Vtipná chvilka s VARem Video se připravuje ...

Podle nich byl terén regulérní, byť kontext a okolnosti posledních dní předurčovaly, že brzy nebude – a hlavně že bude rychle nebezpečný. Uklouznutím při rozcvičce to poraněnými kolenními vazy odnesl Jan Navrátil. Co když se potvrdí nejhorší prognóza a záložník bude třeba rok na neschopence? Další hráči po bramboračce naštěstí „jenom“ cítí přitahovače.

O poničeném trávníku, který bude půl roku v bídném stavu a do údržby se nasypou peníze navíc, ani nemluvě. Za dva týdny se na něm má hrát s Plzní... Kdo opravu zaplatí? Klub? Proč? Kvůli tomu, že někdo nepoužil zdravý rozum? V Jablonci vědí své, teď s moravskými kolegy tiše souzní a vzpomínají na blátivý duel s Příbramí.

Stejně tak se nemá smysl bavit ani o fotbale, v tom měli oba trenéři pravdu. Aktéři si zaslouží kredit za popasování se s Mordorem, sport jako takový se ale vážně hodnotit nedá.

Když kloužete, nedobržďujete, nekopnete do balonu kvůli měkkému podloží a vysokým kolíkům tak kvalitně jako obvykle, máte problémy s prostorovou orientací kvůli špatně viditelným čarám a nejste schopni prezentovat se vydrilovanými akcemi, fakt nelze rozebírat úroveň fotbalu.

Perfektně to bylo vidět jak na Václavu Jílkovi, tak Martinu Svědíkovi. Dva nároční pedanti se za technické chyby na svěřence tentokrát nezlobili, mnohdy ani nereagovali, což je v případě obou ojedinělá záležitost. Z koučinku ani bodového zisku, který je pro oba týmy cenný, neměli radost.

Rozhodčí a delegáti, zamyslete se. Vážně chceme kazit produkt, který na podzim všeobecně tolik chválíme, protože jde opravdu nahoru, a ohrožovat zdraví hráčů?

Třebaže si dokážu představit obrovský tlak z různých stran a zájmových skupin, finální verdikt je na vás. Na rozdíl od termínové listiny a počasí – to v rukou nemáte.

Nemyslím si, že by sněžení hrálo až takovou roli v návštěvnosti na Andrově stadionu a že by za azurové oblohy dorazilo druhého prosince mnohem více lidí. Ale diváci by dostali to, za co zaplatili, a aktéři by jim předvedli to, co celý život pilují. Takhle byli okradeni všichni, liga se sama úplně zbytečně střelila do nohy.

A ještě jedna věc závěrem. Opět se ukázalo, jak je Olomouc zákulisně slabá. Sportovní manažer Ladislav Minář, faktický šéf moravského klubu, vychází velkým tuzemským rybám pravidelně vstříc v odkládání vzájemných zápasů i při jednáních o transferech, prodává jim hráče, kamarádí se zkušeným Adolfem Šádkem, ale tradiční moravská značka z toho povětšinou nic nemá.

Smutné. Stejně jako celé sobotní odpoledne.