Mikuláš na Hané: návrat fanoušků, potlesk pro Klimenta. Spartu a Vindahla zachránil VAR
Když spolu hrály fotbalisté Olomouce se Spartou na Andrově stadionu naposledy, byla z toho pohárová trofej pro Sigmu. Ano, finále MOL Cupu tehdy ovládli Hanáci. O sedm měsíců později, tentokrát už opět pod vedením kouče Briana Priskeho, všechny body na Moravě sebrali Letenští (1:0). „Ale výpadků tam v její hře bylo hodně, včetně Petera Vindahla..." shodují se redaktoři deníku Sport Jiří Fejgl a Michal Kvasnica, kteří šlágr 18. kola sledovali společně na tribuně, ve videoblogu.
Jak zápasy s ACS vnímají fanoušci Sigmy?
Co pro příznivce Olomouce znamená obroda celého klubu?
A jak utkání zhodnotili oba trenéři a Pavel Kadeřábek?
Video blog si můžete také pustit na liganaruby.com.
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|18
|12
|6
|0
|37:13
|42
|2
Sparta
|18
|11
|4
|3
|33:21
|37
|3
Jablonec
|18
|10
|5
|3
|24:16
|35
|4
Liberec
|18
|8
|6
|4
|31:17
|30
|5
Plzeň
|18
|8
|5
|5
|33:26
|29
|6
Karviná
|18
|9
|2
|7
|31:30
|29
|7
Olomouc
|18
|7
|6
|5
|18:12
|27
|8
Hr. Králové
|17
|7
|5
|5
|29:24
|26
|9
Zlín
|18
|6
|5
|7
|21:24
|23
|10
Bohemians
|18
|5
|4
|9
|14:21
|19
|11
Teplice
|18
|4
|6
|8
|19:25
|18
|12
Ml. Boleslav
|18
|4
|4
|10
|26:40
|16
|13
Pardubice
|17
|3
|6
|8
|20:33
|15
|14
Baník
|18
|3
|5
|10
|11:21
|14
|15
Dukla
|18
|2
|8
|8
|14:25
|14
|16
Slovácko
|18
|3
|5
|10
|11:24
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu