Mikuláš na Hané: návrat fanoušků, potlesk pro Klimenta. Spartu a Vindahla zachránil VAR

Mikuláš na Hané: návrat fanoušků, potlesk pro Klimenta. Spartu a Vindahla zachránil VAR • Zdroj: iSport.cz
Albion Rrahmani v závěru utkání v Olomouci zachraňuje Spartě výhru
Sparťanští beci Pavle Kadeřábek (vpravo) a Santiago Eneme si hlídají olomouckého útočníka Jana Klimenta
Útočník Sparty Albion Rrahmani během duelu s Olomoucí
Trenér Sparty Brian Priske během utkání v Olomouci
Střídačka Sparty ve velkém slaví gól Albiona Rrahmaniho v Olomouci
Střelec Sparty Albion Rrahmani slaví gól v Olomouci společně s kapitánem Lukášem Haraslínem
Útočník Sparty Albion Rrahmani překonává Jana Koutného z Olomouce
Michal Kvasnica
Když spolu hrály fotbalisté Olomouce se Spartou na Andrově stadionu naposledy, byla z toho pohárová trofej pro Sigmu. Ano, finále MOL Cupu tehdy ovládli Hanáci. O sedm měsíců později, tentokrát už opět pod vedením kouče Briana Priskeho, všechny body na Moravě sebrali Letenští (1:0). „Ale výpadků tam v její hře bylo hodně, včetně Petera Vindahla..." shodují se redaktoři deníku Sport Jiří Fejgl a Michal Kvasnica, kteří šlágr 18. kola sledovali společně na tribuně, ve videoblogu.

  • Jak zápasy s ACS vnímají fanoušci Sigmy?

  • Co pro příznivce Olomouce znamená obroda celého klubu?

  • A jak utkání zhodnotili oba trenéři a Pavel Kadeřábek?

Video blog si můžete také pustit na liganaruby.com.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia18126037:1342
2Sparta18114333:2137
3Jablonec18105324:1635
4Liberec1886431:1730
5Plzeň1885533:2629
6Karviná1892731:3029
7Olomouc1876518:1227
8Hr. Králové1775529:2426
9Zlín1865721:2423
10Bohemians1854914:2119
11Teplice1846819:2518
12Ml. Boleslav18441026:4016
13Pardubice1736820:3315
14Baník18351011:2114
15Dukla1828814:2514
16Slovácko18351011:2414
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

