Z Pardubic je zase fajn adresa. Nebuďte překvapení, když si vymění pozice s Hradcem
BLOG MICHALA KVASNICI | Přiznám se, Pardubice v minulém módu, to znamená pod předchozím vedením a realizačním týmem, pro mě byly mrtvou adresou, jasným adeptem na sestup, klubem bez tváře. Maximálně jsem obdivoval práci, jakou na východě Čech předchozí majitelé i s trenérem Jiřím Krejčím a jeho spolupracovníky v minulosti udělali, kam Pardubice dostali, že zakotvili v nejvyšší soutěži a na novém stadionu. Všechna čest, opakoval jsem to několikrát, protože si to ti lidé zasloužili.
Ale v poslední době už mi přišlo, že všem dochází energie, tah na bránu, ambice – a podle toho to vypadalo i na hřišti. Nastavení shora zrcadlilo výkony a výsledky prvního mužstva. Byly nijaké, nudné, každoročně záchranářské.
Nikomu se nedá upřít fakt, že klub pomohl rozvinout budoucí reprezentanty, třeba Robina Hranáče s Tomášem Vlčkem, ale že by fanoušci viděli nějakou příjemnou budoucnost? Spíš naopak. S některými jsem v kontaktu – a byli připraveni na pád...
Teď je situace jiná, z Pardubic se opět stává fajn adresa. Neříkám to na základě posledních tří vítězných zápasů, ale podle toho, jaké kroky se dějí uvnitř organizace. Samozřejmě že základem všeho je kapitál Karla Pražáka, pak je to ale i o tom, jak s ním naložit a mít adekvátní poměr cena/výkon.
Ostatně vedle sousedící hokejoví kolegové o tom vědí své, peníze automaticky nezaručí úspěch...
Příchod sportovního ředitele Jiřího Bílka a jeho lidí ze Slavie je přelomová věc. Ukáže to pochopitelně až čas, ale už jen na koncepci a ambice hráči slyší. Není to jen o zajímavé výplatě, fotbalisty dnes zaplaťpánbůh zajímá i smysluplný projekt, výhled do dalších let a kariérní rozvoj.
V Hradci Králové by měli být na pozoru, nepřekvapilo by mě, kdyby se pozice v tabulce zanedlouho otočily. Východočeská rivalita nabere na obrátkách. Těším se a držím palce.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu