Ano, top hráči Karviné a Bohemians jsou posily hodné Baníku. Jen draze vykoupené
BLOG MICHALA KVASNICI | Majitel Václav Brabec se do toho na začátku roku opřel, kritická situace si to žádá. Jeho Baník oproti létu přivádí opravdu kvalitní fotbalisty, u nichž existuje vysoký předpoklad brzké pomoci. Vždyť takoví Vlasij Sinjavskij a Abdallah Gning byli na podzim nejlepšími hráči svých týmů. Estonec v Bohemians stoprocentně, Senegalec v Karviné minimálně jedním z nejlepších, dobře.
Podobné to svého času bylo s Erikem Prekopem nebo Michalem Kohútem, taky dorazili v top formě a podle toho vypadal jejich okamžitý přínos na nové adrese. Takhle se chová klub s ambicemi. Bohužel pro Ostravu ji zrovna tyto dvě posily na levou stranu a do útoku stojí desítky milionů, místo aby byly brány za „smart deals“, což je jakýsi trest za liknavost před pár měsíci.
Sinjavského měli Slezané u baráku, když působil v Karviné. Po konci smlouvy odešel do Slovácka a poté znovu po vypršení kontraktu do Bohemians. Čili byl dvakrát na tuzemském trhu vyloženě k mání. Naposledy dal Ďolíčku přednost před angažmá na Bazalech, ačkoli měl Baník po fantastické sezoně a před evropskými předkoly. Zvláštní...
Teď musí Ostrava dribléra z Pobaltí přeplatit, aby ho získala, a Pražanům poslat