Naivní majitel Turek se s Haškem v Dukle pustil do pofidérního projektu. A bude hůř...

Naivní majitel Turek se s Haškem v Dukle pustil do pofidérního projektu, Zachrání se?
Nový majitel Dukly Matěj Turek
Trenér David Holoubek po dvou jarních prohrách podle informací iSportu končí v Dukle
Michal Kvasnica
KOMENTÁŘ MICHALA KVASNICI | Je fajn, že do českého fotbalu kráčejí movití investoři. Matěj Turek je jedním z nich. Jak se však zatím ukazuje, a to nejen pohledem na prvoligovou tabulku, automaticky to nezaručuje úspěch ani fungování hodné profesionální sportovní organizace. Dukla do nové éry loni vstoupila tak naivním a pofidérním způsobem ve všech možných ohledech, že současná situace je pouze logickým vyústěním.

Samozřejmě je jasné, že někteří miliardáři, potažmo milionáři budou vždycky zklamaní. Je jich v tuzemském fotbale už tolik, že se zákonitě sportovní úspěch, například účast v elitní top šestce, nemůže týkat všech. O tom ale tento text není. Je o tom, že klíčem všeho je výběr správných lidí. Pakliže oboru nerozumím – a Matěj Turek se nebojí přiznat, že se ve fotbale stále učí – je o to důležitější se trefit do managementu. Často o tom mluví Ondřej Kania v souvislosti s Janem Nezmarem.

Nicméně zatímco oni v Liberci, stejně jako nyní třeba v Pardubicích, systematicky budují klub o pevných základech, tradiční značka z Julisky se sama užírá zevnitř. Pokud její věrní fanoušci doufali, že po konci bývalého majitele Petra Pauknera, jenž v Dukle utopil půl miliardy a označuje dvanáctileté vlastnictví za nejhorší investici v životě, nastanou lepší časy, mýlili se.

Turek vsadil na komplikovaného Martina Haška, se kterým spolupracoval už před koupí menšinového podílu na podzim 2024. Z někdejšího kouče, jemuž poslední dvě sestupové štace ve Zbrojovce a Ústí nad Labem hrubě nevyšly, udělal svého poradce a posléze sportovního ředitele. Tuto funkci Hašek do té doby nikdy nevykonával. 

