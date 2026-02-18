Loni bronzový Baník začíná od nuly. Brzdou nebyl Galásek, ale opět sportovní úsek
KOMENTÁŘ MICHALA KVASNICI | Tomáš Galásek se stal hromosvodem naštvaných fanoušků v Moravskoslezském kraji, teď to schytává ze všech nejvíc. Baník jej v říjnu poslal vyloženě na trenérskou smrt, po Vánocích znovu, když ho nechal ve funkci. A v pondělí odvolal. Díky, nashle! Tím však management jen podtrhl to, že největší brzdou Ostravy nebyl nezkušený kouč, ale opět a zase reaktivní sportovní úsek.
Čtveřice Václav Brabec, Michal Bělák, Luděk Mikloško, Jan Staněk dělá poslední dobou botu za botou, zodpovědnost jde za nimi. Už angažování začínajícího Galáska fotbalová veřejnost nechápala, konkurence se bez nadsázky radovala.
Kamkoli jste přijeli, tam se divili a kroutili hlavou. Dopadlo to přesně tak, jak zkušení funkcionáři jiných klubů očekávali. Mimochodem, někteří z nich to právě Brabcovi říkali napřímo.
Pouze na Bazalech si naivně lhali do kapsy, jak dobře vybrali, že o žádnou krizi nejde a že většina rozhodnutí je správná. Region byl prý zbytečně hysterický, když zklamaně sledoval a komentoval výprodej opor, liknavost na trhu a výběr trenéra.
„Zaregistroval jsem, že nejen fanoušek Baníku je věčně nespokojený. Kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde.“
„Pořád nám je něco vytýkáno. Teď zase to, že jsme přivedli staré hráče.“
„Možná tomu fotbalu nerozumím jako někteří jiní...“
Takhle mluvil Brabec v lednu o kritice. Mezi řádky byl znát údiv, ublíženost, ironie. O měsíc později se všechny obavy okolí do puntíku potvrdily.
Přitom když mohli šéfové kardinální chybu po zpackaném podzimu napravit, opět se zachovali diletantsky. Galáska zanechali ve funkci s doufáním v to, že zimní posily za desítky milionů (i s létem dohromady dle Brabcových slov až za dvě stě milionů) mohou fungovat v pokračujícím paskvilu bez systému. Ne, fakt nemohou. Zaplaťpánbůh, protože jinak by sport nebyl sportem, ale jen nudnou předvídatelnou záležitostí bez emocí a taktických šachů, které mnohdy smazávají rozdíly papírové předpoklady.
„Po opravdu důkladné inventuře jsme se rozhodli, že u nás Tomáš Galásek zůstane i na jaře. Má příležitost ukázat, že v budoucnu bude patřit k dobrým trenérům,“ vysvětloval boss.
Na ostatních adresách se tedy v lednu usmívali znovu, protože věděli, že slabý realizační tým Slezanů je navzdory kvalitě jejich kádru jedinou šancí, jak Baník držet stále na spodku tabulky a nedovolit mu odskočit do klidnějších pater. Jaké to překvapení, že začátek jara je bídný, a nebýt brankáře Martina Jedličky, tak i bezbodový.
Zatímco ve svých jiných firmách si miliardář Brabec pochopitelně nenechává mařit masivní investice, v jeho největší srdcovce FCB se to bůhvíproč opakovaně děje. Copak lze nadstandardní materiál nechat v rukou podprůměrné lavičky? Chtělo by to po deseti letech změnit nastavení uvnitř celé organizace, chovat se proaktivněji a pokorněji, v neposlední řadě najmout pravé experty.
Iracionální sentiment ve fotbale totiž ještě nikdy nikomu nepomohl (viz angažování Pavla Vrby), což je mimochodem další mantra fotbalově úspěšných lidí, kteří nerozuměli tomu, jak se Ostrava (ne)chovala po fantastické minulé sezoně. Během tři čtvrtě roku, co byl Baník kousíček od definitivního a dlouhodobého přichycení se k elitní trojce, začíná tradiční značka od nuly.
Šílená kariérní etapa paradoxně ve finále vůbec nepomůže ani Galáskovi, který se snad jednou na scénu vrátí v úplně jiné fazoně. Teď se bohužel pro něj ocitnul ve špatné době na špatném místě.