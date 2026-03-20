Od prasečích hlav po osmifinále KL. Sigma dráždí, ale je na správné cestě
KOMENTÁŘ MICHALA KVASNICI | Jsou to dva roky od chvíle, co před Androvým stadionem smrděly prasečí hlavy. Klub byl v rozkladu. Ne tak úplně, co se týče sportovních výsledků, ty ještě ve skromných podmínkách držel na solidní úrovni, ale hlavně vztahově a celkovým interním fungováním. Bývalé vedení v čele s Ladislavem Minářem či Jiřím Ficnerem dovedlo tradiční značku do stavu, jaký si nezasloužila.
Dneska má Sigma úplně jiné starosti, třeba takové, že se při výjezdu směr Frankfurt všichni zaměstnanci klubu nevlezou do jednoho letadla, a proto někteří musejí autem. Slovo starost je samozřejmě v tomto případě nadsázkou, ale definuje přesně to, kam se klub posunul. Jednak do Evropy a zejména mezi respektované organizace. Pohárová pouť do osmifinále Konferenční ligy je toho důkazem.
Jestli někdo tento úspěch bagatelizuje nebo mluví o souhře náhod, je s prominutím blázen. Olomouc postupem do jarní fáze zbořila prognózy, navíc nevyklidila ani pozice v Chance Lize, ze současného pátého místa může dál směle pokukovat po dalších evropských výletech i v příštím ročníku. Je třeba zatleskat, nic na tom nemění ani propadák na Gibraltaru.