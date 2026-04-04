EURO je fajn, ale oči vám otevře až mundial. Nepromarněme šanci posunout český fotbal
KOMENTÁŘ MICHALA KVASNICI | Ukrutná vzdálenost, finanční náročnost, přelety na místě. Ano, to jsou pro české fanoušky objektivně nezanedbatelné nevýhody konání zápasů v Mexiku a USA. Tím však končíme. Pokud FAČR neuchopí účast na světovém šampionátu jako rozbití zlatého prasátka a ekonomickou pomoc, ale správně jako cestu za inspirací, může z toho v dalších letech profitovat celý český fotbal.
EURO je super, všichni jsme si zvykli, že na něm český národní tým pravidelně účinkuje. A nikdy se to neomrzí. Byl jsem na všech posledních pěti evropských turnajích a bez ohledu na výsledky a výkony tuzemské reprezentace to pokaždé byl parádní zážitek.
UEFA mívá šampionáty precizně zorganizované pro média i fanoušky, kteří na několik dní rozkládají své tábory v městech, kam by se třeba jinak v životě nevydali, a přirozeně navazují nová přátelství s lidmi z úplně jiných částí republiky, mnohdy i kontinentu.
Fakt to má své kouzlo, dny (a samozřejmě i noci) v Hamburku, Budapešti, Vratislavi, Toulouse či Basileji jsou památné. Češi rázem zapomínají na politickou scénu, pandemii, drahou naftu i své soukromé starosti a žijí přítomným okamžikem.
Na hřišti se však konfrontujete s týmy a hráči, které už znáte z atraktivních soutěží i společných kvalifikací, a v zákulisí potkávají funkcionáři rovněž stejné tváře (třeba i ty, se kterými řeší mezistátní match-fixing...), zas tak rozlehlá fotbalová Evropa není.
A pak je tady mistrovství světa, v porovnání s EURO akce nebývalých rozměrů, celospolečenského přesahu a globálního dosahu. Přehlídka nejnovějších trendů ve všech možných oblastech, střet naprosto odlišných kultur, jeden obrovský karneval.