Chorého průšvihy spočívají v nerespektování druhých. Jde o větší problém než hledání slin
KOMENTÁŘ MICHALA KVASNICI | Jedna neděle, dva rozdílné příběhy. Zatímco bojovník Jiří Procházka prohrál svůj titulový zápas v Miami kvůli tomu, že zraněného soupeře začal šetřit, o pár hodin později v Edenu se Tomáš Chorý vlastní vinou opět zapletl do průšvihu. Z dostupných záběrů nejsem schopný určit, jestli útočník Slavie plivnul na Sampsona Dweha úmyslně, nebo mu sliny z úst vytekly během slovní sprchy na ležícího obránce, jehož předtím sám fauloval. To ať si vyhodnotí disciplinárka. Mnohem horší je princip a původ všech Chorého problémů, tkví totiž v absolutním nerespektování druhých.
Ne, věci se nedějí jen tak. Možná jednou, rozhodně však ne opakovaně a pravidelně. Tomáš Chorý není žádnou obětí honu, jak si třeba zástupci a fanoušci Slavie mohou myslet. Je to hráč, který si díky až nepochopitelné toleranci tuzemského prostředí dovolí k ostatním víc než kdokoliv jiný. A to i během jedné sezony, ve které udeří do slabin brankáře Slovácka Milana Heču nebo štípne do zadku stopera Dukly Jaroslava Svozila, a navrch mu ještě šlápne na ruku.
Nemá to nic společného ani s narativem, který sám Chorý i sešívaný realizační tým tak často používají, a sice že se reprezentační útočník v každém zápase na sto procent vydá pro tým a pro jeho úspěch vždy udělá maximum možného i nemožného. Pravda to sice je, ale jak vidno například na Lukáši Provodovi či Tomáši Holešovi, přidanou hodnotu lze mít i na úrovni bez excesů.
Přestože se v dalších dnech budou nejvíce skloňovat slova jako paragrafy, precedenty či dokazování úmyslu, z mého pohledu tkví nejpodstatnější problém v tom, že Chorému chybí respekt k protihráčům. Právě kvůli tomu jde potom sám trablům naproti a přesně proto ho spousta českých příznivců neskousne v reprezentačním dresu, ačkoli vyrostl ve výborného a tuze platného útočníka.
Chorý se dušoval, že na Dweha neplivl. Proč však jde okamžitě po svém evidentním faulu stopera zblízka ještě k zemi vyplísnit, mi hlava nebere. Za to, že liberijský obránce ležel v závěru bezbrankového duelu déle, než se domácím líbilo? Pak je třeba forvardovi připomenout jeho týden stará slova po utkání v Ostravě.
„Když dostanete do hlavy, tak si trošku poležíte. Pro nás a kluky je to i menší oddych, můžeme se srovnat a dostat se trošku do zápasu. Rozkouskovali jsme to, i v tom je chytrost tohoto týmu,“ vyprávěl po výhře s Baníkem.
Na tiskovce pak Chorý popisoval, co se děje se slinami, když se předkloníte a křičíte. Proč to tedy s jeho nálepkou, jak rovněž zmiňoval, dělává a riskuje, že jednou opravdu z úst něco ukápne, už nevysvětlil. Incident porovnával se střety z minulosti: „Dělám chyby, udělal jsem věci, na které nejsem pyšný. Milan Heča, Asger Sörensen... Ale tohle je nesmysl.“
Mimochodem Chorého dobrovolné zmínění zadáka Sparty působí zvláštně. Těžko říct, zda myslel úder do Dánovy hlavy z podzimu 2022, nebo ten o rok později, každopádně dosud mluvil dvoumetrový fotbalista v souvislosti se souboji se Sörensenem vždy jako o neúmyslném zásahu.
„Míč se mi na chvíli ztratil ve světle reflektoru, počítal jsem s tím, že jde mezi nás, ale nakonec propadl za nás a došlo ke srážce. I já jsem měl v první chvíli obavu, jestli jsem se nezranil a byl trochu dezorientovaný. Vím, že to i ve zpomalených záběrech vypadá blbě, nicméně vyvracím jakýkoli záměr protihráče zranit,“ podotýkal tehdy.
A po letech vlastně přizná, že to byla chyba, na kterou není pyšný? To znamená, že až se zase něco stane za tři, čtyři roky, dozvíme se zpětně, že lituje i sprchy na Dweha? Nevím, je to divné. Stejně jako nebývale klidná reakce po vyloučení, mnohdy se nejlepší střelec Chance Ligy vzteká kvůli maličkostem, teď vzal verdikt sudího Marka Radiny překvapivě bez výrazných gest a obhajobu spustil až na tiskovce.
Nadřazenost Chorého vůči druhým plyne z dlouhodobého nekorigování jeho chování ze strany klubů, které raději glorifikují důležitost pro tým, než aby se zabývaly i nesportovními a neférovými záležitostmi. Alibisticky zkreslují realitu, ve veřejném prostoru zlehčují situaci – je to totiž pohodlnější.
Pomohl jsi nám ke třem bodům, k titulům, v soukromí jsi fajn kluk, u piva je s tebou sranda, v kolektivu tě mají rádi, tak přimhouříme oko před nebezpečnými šlapáky, dohráváním gólmanů, simulováním, zákeřnostmi, lokty, teatrálnímu divení se útočným faulům, ironickým smíchem...
A když vám to prochází, navíc až do této sezony vždy bez červené karty, přestanete řešit hrozící důsledky. Nebojíte se jich, neboť máte pocit ochrany a absolutní svobody. Chorý nedělá nic pro to, aby problémy nepřitahoval a aby se zbavil jím zmiňované nálepky. Chybí mu úcta k těm, kteří to dotáhli na stejný level jako on, i okamžitá sebereflexe hned na trávníku. Proto tolik dráždí tribuny všude po republice.
Mimochodem s Dwehem i Václavem Jemelkou, s nímž se pošťuchoval, Chorý hrával. S Jemelkou strávil společné roky dokonce už i v Olomouci, jsou stejný ročník. Tehdy si člověk myslel, že mladý šikovný habán bude ještě chvíli divočit a soky provokovat, ale postupem času se s přibývajícím věkem, zkušenostmi a rolí otce přirozeně zklidní.
Jenže ono to všechno paradoxně působí přesně naopak. Recidivně.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|28
|20
|8
|0
|60:20
|68
|2
Sparta
|28
|18
|6
|4
|57:30
|60
|3
Jablonec
|28
|15
|6
|7
|39:28
|51
|4
Plzeň
|28
|14
|8
|6
|49:33
|50
|5
Hr. Králové
|28
|12
|7
|9
|40:33
|43
|6
Liberec
|28
|11
|9
|8
|41:29
|42
|7
Olomouc
|28
|11
|7
|10
|31:31
|40
|8
Karviná
|28
|11
|3
|14
|41:47
|36
|9
Pardubice
|28
|9
|8
|11
|35:45
|35
|10
Zlín
|28
|8
|7
|13
|33:43
|31
|11
Ml. Boleslav
|28
|7
|10
|11
|41:52
|31
|12
Bohemians
|28
|8
|6
|14
|22:35
|30
|13
Teplice
|28
|6
|11
|11
|27:34
|29
|14
Slovácko
|28
|5
|8
|15
|24:41
|23
|15
Baník
|28
|5
|7
|16
|25:42
|22
|16
Dukla
|28
|3
|11
|14
|17:39
|20
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu