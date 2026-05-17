Nenalhávejme si, že český fotbal nechce v první lize Baník. Na Duklu zahraniční sudí!
KOMENTÁŘ MICHALA KVASNICI | Místo těšení se na rozuzlení boje o záchranu cítím po sobotě z fanoušků rozladěnost. Řeší se výkony sudích místo dramatické zápletky. Proto říkám: na zápas Dukla-Baník pozvěme výjimečně rozhodčí ze zahraničí, ať se řeší pouze fotbal. Program nadstavby Chance Ligy >>>
Stokrát si můžete říkat, že to tak není, ale zeptáte-li se stovky lidí z českého fotbalu, devadesát devět z nich vám odpoví, že v lize chtějí Baník místo Dukly. Důvody? Fanoušci, mediální zájem, tradice, velikost klubu, renomé, prestiž, společenský přesah ve východní části republiky, síla majitele, vztahy s největšími tuzemskými hráči...
Koneckonců ani druholigové adresy nejsou připraveny na nájezdy stovek, možná tisíců příznivců z Ostravy. Nejen Ligové fotbalové asociaci by přibyly pořádné starosti navíc.
Tak to je, netřeba si nalhávat, že veřejný zájem je jiný. Není. Kdo tvrdí opak, bez skrupulí lže. A vlastně je to tak v pořádku, názor ať má každý jakýkoli.
Nesmí to však přejít do neférové roviny. Moc si přeju, ať se v sobotu neřeší výkony sudích, ať se rozhodne opravdu na hřišti. Nominovaný sudí bude po víkendových událostech pod obrovským tlakem, v dané situaci bych klidně pozval rozhodčí ze zahraničí.
Proč výjimečně ne? Nabízí se to.
Budoucí šéf komise rozhodčích, španělský expert Carlos Clos Gómez, by začal rázným, ale pro mě správným krokem, byť současný boss Libor Kovařík má dlouhodobě jiný názor. Nicméně národ by třeba neřešil výkony mužů s píšťalkou, ale ryze fotbalové dění na Julisce.
To přece v době vyšetřování kauzy s ovlivňováním zápasů není málo, ne?
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Ml. Boleslav
|34
|9
|13
|12
|49:55
|40
|2
Teplice
|34
|9
|12
|13
|38:42
|39
|3
Zlín
|34
|10
|8
|16
|42:56
|38
|4
Slovácko
|34
|7
|9
|18
|30:50
|30
|5
Baník
|34
|6
|8
|20
|29:49
|26
|6
Dukla
|34
|5
|11
|18
|23:48
|26
- Baráž o udržení
- Sestup