Nenalhávejme si, že český fotbal nechce v první lize Baník. Na Duklu zahraniční sudí!

SESTŘIH: Teplice - Dukla 2:0. Pražané si baráž ještě nezajistili. Rozhodl jubilant Fortelný • Zdroj: iSport.tv
Zklamaní fotbalisté Dukly po prohře v Teplicích
Trenér Dukly Pavel Šustr nebyl vůbec spokojený s výkonem rozhodčího Ondřeje Berky v utkání v Teplicích
Kevin-Prince Milla viděl v utkání s Teplicemi červenou kartu
Teplice se radují z branky do sítě Dukly Praha
Jakub Černín ze Zlína viděl v utkání s Baníkem červenou kartu
Trenér Baníku Josef Dvorník v komunikaci s Michalem Frydrychem
Michal Kvasnica
Blogy
KOMENTÁŘ MICHALA KVASNICI | Místo těšení se na rozuzlení boje o záchranu cítím po sobotě z fanoušků rozladěnost. Řeší se výkony sudích místo dramatické zápletky. Proto říkám: na zápas Dukla-Baník pozvěme výjimečně rozhodčí ze zahraničí, ať se řeší pouze fotbal. Program nadstavby Chance Ligy >>>

Stokrát si můžete říkat, že to tak není, ale zeptáte-li se stovky lidí z českého fotbalu, devadesát devět z nich vám odpoví, že v lize chtějí Baník místo Dukly. Důvody? Fanoušci, mediální zájem, tradice, velikost klubu, renomé, prestiž, společenský přesah ve východní části republiky, síla majitele, vztahy s největšími tuzemskými hráči...

Koneckonců ani druholigové adresy nejsou připraveny na nájezdy stovek, možná tisíců příznivců z Ostravy. Nejen Ligové fotbalové asociaci by přibyly pořádné starosti navíc.

Tak to je, netřeba si nalhávat, že veřejný zájem je jiný. Není. Kdo tvrdí opak, bez skrupulí lže. A vlastně je to tak v pořádku, názor ať má každý jakýkoli.

Nesmí to však přejít do neférové roviny. Moc si přeju, ať se v sobotu neřeší výkony sudích, ať se rozhodne opravdu na hřišti. Nominovaný sudí bude po víkendových událostech pod obrovským tlakem, v dané situaci bych klidně pozval rozhodčí ze zahraničí.

Proč výjimečně ne? Nabízí se to.

Budoucí šéf komise rozhodčích, španělský expert Carlos Clos Gómez, by začal rázným, ale pro mě správným krokem, byť současný boss Libor Kovařík má dlouhodobě jiný názor. Nicméně národ by třeba neřešil výkony mužů s píšťalkou, ale ryze fotbalové dění na Julisce.

To přece v době vyšetřování kauzy s ovlivňováním zápasů není málo, ne?

#TýmZVRPSkóreB
1Ml. Boleslav349131249:5540
2Teplice349121338:4239
3Zlín341081642:5638
4Slovácko34791830:5030
5Baník34682029:4926
6Dukla345111823:4826
  • Baráž o udržení
  • Sestup

Rozporuplná atmosféra v Ostravě. Přísná červená, nulový Zlín, na Dukle rekordní výjezd Baníku? | První dojem

