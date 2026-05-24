Děkuji, ale nejedete... Tyhle tři reprezentanty podle mě Koubek škrtne po Kosovu
KOMENTÁŘ MICHALA KVASNICE | Bude to mrzet, samozřejmě. Tři reprezentanti po zápase s Kosovem od trenéra Miroslava Koubka a generálního manažera Pavla Nedvěda uslyší, že na mistrovství světa nepojedou. Nevlezou se, pokud se nedej bože nezraní ještě někdo další. Kouč si nechává rezervu, některé chce ještě vidět pod tlakem v akci a po přípravném utkání určí finální nominaci, která odletí do Ameriky. Kdo v ní nebude? Optikou vedení národního týmu mi to vychází na „plzeňské" trio, byť to nepřeji nikomu…
Gólmani mohou být v klidu. Koubek nominoval tři, byť po úspěšné baráži a vyjádření asistenta Jana Rezka v pořadu Tiki-Taka chvíli rezonovala naděje pro čtyři chlapíky na kemp. Takže teď už trenér nemá co škrtat. Můžeme se bavit o složení či jarní (ne)vytíženosti Jindřicha Staňka, nicméně principiálně je okamžitá důvěra ve tři chlapi s rukavicemi podle mého názoru absolutně správná.
Brankáři jsou speciální skupinou, která mezi sebou potřebuje mít pohodu a předem jasně rozdělené role. Pokud by měl někdo z nich být ještě nervózní, zda si má bookovat rodinnou dovolenou u moře, či se naopak usmívat na fotce při žádosti o vízum na americké ambasádě, bylo by to zbytečné. Nebude se spekulovat, hned mají klid. A snad i formu.
Stejně to vidím u obránců, kde je devět jmen, což je v Koubkově rozestavení 3-4-1-2 nebo 3-4-2-1 adekvátní počet. Dva leví wingbeci David Jurásek, Jaroslav Zelený a dva praví Vladimír Coufal, David Douděra.
Zbývá pět stoperů, do základu míří duo Ladislav Krejčí, Robin Hranáč, na pravé straně si to mezi sebou rozdají slávisté Štěpán Chaloupek a Tomáš Holeš. Krýt záda jim bude pátý David Zima. Tudíž jsem přesvědčený o tom, že ani žádnému zadákovi nebude kouč muset oznamovat nepříjemnou zprávu.
U záložníků už to tak jednoduché nebude. Něco mi říká, že Huga Sochůrka mají Koubek s Nedvědem vysoko a budou ho chtít na mundial dostat. Půjde o fajn příběh, vzkaz českému fotbalu a koneckonců i ostatním postoupivším celkům na turnaji. Jistotu mají samozřejmě i Tomáš Souček, Vladimír Darida, Lukáš Červ, Michal Sadílek, Lukáš Provod a Pavel Šulc.
Hádám, že přetlak ryzích komplexních středopolařů (dejme tomu šestek nebo osmiček, kam nepatří podhrotoví Provod se Šulcem) odnese Pavel Bucha. Čtyři kusy plus Sochůrek tam realizačnímu týmu bohatě postačí, navíc je tady ještě univerzální pavouk Alexandr Sojka, proti jehož odchodu do Hradce Králové byl Koubek ještě coby šéf plzeňské lavičky velmi razantně.
Mám tušení, že Sojka pojede. Charakterní, vysoký a nadstandardně vybavený běžec (ne sprinter) se silnější levou nohou a schopností – bez přehánění – zahrát snad až na útočníka úplně všechny pozice na place se bude trenérovi hodit.
Mít pocit, že jím případně mohu zalepit jakýkoli post včetně obránce a dá se s ním několikrát během pár minut šachovat i v roli žolíka podle potřeby a různorodé organizace, je cenné, i když reprezentace pravděpodobně nebude variovat jako Viktoria pod vedením Martina Hyského.
Takže když se znovu zkusím zamyslet jako státní kouč, vychází mi jeho škrt na jednoho z dvojice Denis Višinský, Tomáš Ladra. Na rozdíl od Sochůrka se Sojkou sice figurovali v březnové partě, nicméně v jeho rozestavení mu bude stačit jeden z nich. Překvapilo by mě, pokud by se vešli oba.
A vzhledem k tomu, že Višinský častěji operuje na lajně, kde je v Koubkově systému místo spíš jen pro wingbeky, a Ladra patří do skupiny desítek k Šulcovi, Provodovi a Adamu Hložkovi, těsně bych si tipnul nemilý škrt u mladšího Plzeňana. Navíc bonusovými body pro Ladru může být i exekuce standardních situací, i tahle specialita často rozhoduje. Stejně tak kreativní vytváření šancí.
Tady je situace nejtransparentnější
Zbývá poslední výmaz. Mám za to, že Hložek to navzdory jarním zdravotním problémům nebude. Koubek několikrát zdůraznil, že je připraven, a ocenil náročnost bundesligového tréninkového procesu. Jsou to detaily v rétorice, nicméně obvykle klíčové. Čtyři podhrotoví hráči jsou ve schématu dvou desítek nutní.
Stejně tak čtyři klasičtí hrotoví forvardi, ať už půjdou do sestavy od začátku rovnou dva, či jen jeden. Tady je podle mě situace nejtransparentnější: Christophe Kabongo jede nabýt zkušenosti na sraz, seznámit se s áčkem, připsat si premiérový start, ale šanci na odlet na mistrovství světa má vzhledem ke konkurenci objektivně pramalinkou. Pokud tedy Kosovo nesejme třeba hattrickem...
Patrik Schick, Tomáš Chorý, Mojmír Chytil a Jan Kuchta nepochybně pojedou. Fungovali takhle spolu (a s Hložkem) už před dvěma lety na EURO 2024, i to stoprocentně sehrálo roli při aktuálním výběru.
Německá grupa, byť bohužel výsledkově neúspěšná, tehdy měla mezi sebou solidní vztahy. Utáhla kauzu Sadílkovy tříkolky i vyloučení Antonína Baráka v rozhodujícím mači s Tureckem. Není náhoda, že hned dvacet jmen na soupisce je stejných i nyní. Akorát se podle mě okysličí o Sochůrka, Sojku a pár dalších.
Anebo jsem úplně v lese a Koubek překvapí? I to je možné, uvidíme příští neděli večer.