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Není čas na hrdinství, na JAR se změnami v každé řadě. Ukázaly to oba americké duely

Češi vstoupili do MS porážkou
Češi vstoupili do MS porážkouZdroj: ČTK
Zklamaní Češi po porážce s Koreou
Miroslav Koubek během utkání MS proti Koreji
Miroslav Koubek během utkání MS proti Koreji
Zklamaný český kapitán Ladislav Krejčí
Společné foto Korejců po vítězství nad Českem
Zklamaní čeští fotbalisté
Korejci slaví vítězství nad Českem
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Michal Kvasnica
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BLOG MICHALA KVASNICI PŘÍMO Z USA | Je umění vycítit, kdo má sportovní formu, a navzdory předpokladům se takového člověka nebát využít. Reprezentační trenér Miroslav Koubek to potvrdil, když překvapil nasazením Alexandra Sojky do duelu proti Jižní Koreji. A plzeňský univerzál zase mile překvapil veřejnost sebevědomým výkonem. Je ale úplně totožným kumštem přehodnotit své dlouhodobé plány a naopak sáhnout do sestavy v případě, že si s sebou někdo na mistrovství světa do Ameriky fazonu nezabalil. Teď ten čas přichází. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>

Už generálka v New Yorku proti Guatemale (3:1) leccos naznačila. Ale byla to klasická poslední příprava před turnajem, omlouvalo se. Že Miroslav Koubek projevil nevýrazným či chybujícím hráčům důvěru a nechtěl své původní plány měnit před ostrým startem turnaje, bylo pochopitelné.

Asi málokdo by jen pár dní před startem mundialu překopal své představy, opouštěl (minimálně výsledkově) úspěšné věci z baráže a riskoval rozladění týmové chemie. Status quo dával smysl.

Nicméně jestliže se opakují totožné vady z generálky následně i v úvodním zápase proti Jižní Koreji, a ten již Češi oproti penaltovým rozstřelům s Irskem a Dánskem nezvládli, je i vzhledem k vývoji tabulky patřičné konat.

Stejně jako nebyl důvod nevytáhnout Alexandra Sojku, když na něm realizační tým okamžitě na trénincích i v duelech spatřoval lauf, není teď čas čekat na to, jestli se někdo zázračně probudí a nakopne.

Změny se podle mého soudu po dvou naživo viděných utkáních v Red Bull Areně a na Estadio Akron nabízejí rovnou čtyři.

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