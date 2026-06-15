Není čas na hrdinství, na JAR se změnami v každé řadě. Ukázaly to oba americké duely
BLOG MICHALA KVASNICI PŘÍMO Z USA | Je umění vycítit, kdo má sportovní formu, a navzdory předpokladům se takového člověka nebát využít. Reprezentační trenér Miroslav Koubek to potvrdil, když překvapil nasazením Alexandra Sojky do duelu proti Jižní Koreji. A plzeňský univerzál zase mile překvapil veřejnost sebevědomým výkonem. Je ale úplně totožným kumštem přehodnotit své dlouhodobé plány a naopak sáhnout do sestavy v případě, že si s sebou někdo na mistrovství světa do Ameriky fazonu nezabalil. Teď ten čas přichází. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
Už generálka v New Yorku proti Guatemale (3:1) leccos naznačila. Ale byla to klasická poslední příprava před turnajem, omlouvalo se. Že Miroslav Koubek projevil nevýrazným či chybujícím hráčům důvěru a nechtěl své původní plány měnit před ostrým startem turnaje, bylo pochopitelné.
Asi málokdo by jen pár dní před startem mundialu překopal své představy, opouštěl (minimálně výsledkově) úspěšné věci z baráže a riskoval rozladění týmové chemie. Status quo dával smysl.
Nicméně jestliže se opakují totožné vady z generálky následně i v úvodním zápase proti Jižní Koreji, a ten již Češi oproti penaltovým rozstřelům s Irskem a Dánskem nezvládli, je i vzhledem k vývoji tabulky patřičné konat.
Stejně jako nebyl důvod nevytáhnout Alexandra Sojku, když na něm realizační tým okamžitě na trénincích i v duelech spatřoval lauf, není teď čas čekat na to, jestli se někdo zázračně probudí a nakopne.
Změny se podle mého soudu po dvou naživo viděných utkáních v Red Bull Areně a na Estadio Akron nabízejí rovnou čtyři.