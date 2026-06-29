Místo fotbalové euforie kosí českou repre toxická atmosféra. Jde to hlavně za Koubkem
BLOG MICHALA KVASNICI | Před třemi měsíci národ slavil. Češi po dvaceti letech postoupili na mistrovství světa a tuzemský fotbal dostal naději. Na konci června kosí republiku zklamání nejen z výsledků a výkonů v Americe, ale také z toxické atmosféry, jež prosakuje z národního týmu. Hlavním šiřitelem je paradoxně ten, kdo reprezentaci přes baráž na mundial dostal. Miroslav Koubek. Program MS ve fotbale ZDE>>>
Zda český fotbal na různých úrovních využije červnovou zkušenost ze šampionátu a s tím spojené benefity všeho druhu, ukáže až čas. Předseda David Trunda věří, že ano. Bohužel (nejen) pro něj začalo období „poturnajové sklizně“ nejhorším možným způsobem. A nejde jen o fanoušky zklamané z prezentace na World Cupu. Zlomení z nálady v reprezentaci jsou především hráči.
Přitom Miroslav Koubek měl suverénně nejsnazší nástup k národnímu týmu ze všech posledních trenérů. Včetně PR. Situace se pro něj na konci minulého roku vyvinula tak příznivě, že většina odborné i fanouškovské obce jeho příchod kvitovala. Kouč to věděl a (vy)užíval si to. FAČR ho potřebovala, splnila mu podmínku smlouvy na dva a půl roku, a když se v březnu nadvakrát penaltově zvládla baráž, čtyřiasedmdesátiletému expertovi ležela republika u nohou. Byl king.
Přišel, viděl, splnil složitý cíl. Šťastně, ale přece. Češi to zvládli poprvé od éry legendárního Karla Brücknera, k němuž Koubka někteří ukvapeně začali přirovnávat. A možná právě tehdy, někdy v dubnu, jako by se všechno zlomilo a už tak ješitné ego narostlo do nezdravých rozměrů.
Vše odšpuntovalo poněkud arogantním vysvětlením nominace Tomáše Chorého a Davida Douděry, kdy Koubka až štvaly dotazy novinářů a vůbec nechápal, proč by Jaroslavem Tvrdíkem vyřazení slávisté neměli být v reprezentaci, protože v ní se přece vždy chovali patřičně. Vůbec nebral protinázor, měl svou pravdu a chování na klubové úrovni nechtěl řešit, ačkoli vede výběr, jenž má nastavovat tuzemskou fotbalovou kulturu a motivovat i mládež.