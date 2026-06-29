Ideální doba na úplný restart reprezentace, klidně se zahraničním koučem. Skončí i Nedvěd?
BLOG MICHALA KVASNICI | Po nedávných vyjádřeních nastal nečekaný a velmi rychlý třesk. Tak na mě působí počínání předsedy Davida Trundy, který možná během víkendu po vystoupení z americké bubliny a návratu do reality zjistil, že informace iSportu o fungování a atmosféře v reprezentaci nebyly fabulacemi, jak tvrdí Miroslav Koubek. A že i na slovech kapitána Ladislava Krejčího něco bude. Pavouk MS ve fotbale 2026 >>>
Neodpustím si ale jednu věc. Proč není nikde v tak závažné záležitosti zmiňovaný generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd? Člověk, pro kterého byl dle vlastních slov Koubek první volbou a který s koučem prý dennodenně debatoval x hodin o fotbale, jak tvrdil v dvojrozhovoru pro Ligu naruby. V USA a Mexiku byl Nedvěd na každém tréninku, žil s mužstvem, vše řešil.
V gesci má národní tým právě on. A najednou je ticho po pěšině a vystoupí jen šéf FAČR? Jestli už je Nedvěd na dovolené, v pořádku. Stejně jako to, jestli má výkonný výbor držitele Zlatého míče v následujících týdnech rovněž ukončit, a proto už nechce rozdmýchávat další téma. Nebo funkci položí brzy sám?
Každopádně jeho chybějící vyjádření působí zvláštně. Je to stejné, jako by Jindřicha Trpišovského odvolával Pavel Tykač a Jaroslav Tvrdík mlčel. Nebo jako by se Daniel Křetínský rozloučil s Brianem Priskem bez vysvětlení Tomáše Rosického. Michal Strnad bez Adolfa Šádka a tak dále.
Ale zpět k věci. Ať už bude Koubkova nástupce vybírat Trunda, Nedvěd, či někdo úplně jiný, je po velké neúspěšné akci ideální doba na absolutní restart. Hráčský i trenérský. Sáhnutí po zahraničním kouči by mě v současnosti vůbec neurazilo, spíš naopak. Do konce září, kdy startuje Liga národů, je času dost. Cizinec by měl čas navnímat prostředí, začátek Chance Ligy, udělat si analýzu českého kádru.
Neříkám, že by šlo o spásu. Nicméně nejlepší čeští trenéři jsou nyní pod smlouvou, a pokud by byli osloveni, třeba se jim ani nebude chtít dávat hlavu na špalek. Proto automaticky nezahazujme pohled ven. Když může Sparta opětovně kooperovat s Priskem, jednat s Bo Svenssonem a spol., může stejně přemýšlet reprezentace. A nejde jen o Letnou, i v Olomouci během posledních měsíců řešili neotřelá jména. V Sigmě rezonoval Gaute Helstrup či Robert Klauß, s oběma chlapy mluvila.
Jde o to nebát se a mít varianty. První podmínku si v asociaci dovedu představit, vždyť Trunda přivedl do Mladé Boleslavi švédského experta Andrease Brännströma a Nedvěd zase na konci loňského roku oslovil Fatiha Terima. Ale jestli má vedení v šuplíku plán B, na to bych si nevsadil.