Ex-vyškovské vzpomínky: Kayondo díky charakteru přeskočí předchůdce Souarého
BLOG MICHALA KVASNICI | Za chvíli to budou už tři roky, letí to neskutečně. Přesto si na obyčejný zimní přípravák v pocitové teplotě kolem sedmi stupňů pod nulou z ledna 2024 pokaždé vzpomenu. A rád. Na zmrzlé umělce v Ostravě si to střihli Baník s Vyškovem, bezgólová remíza přes čtyři stovky přítomných srdcařů tolik nezaujala. Prokřehlí fanoušci se těšili domů na horký čaj a oběd.
Kdo mě však během studeného dopoledne okamžitě vyloženě uhranul, byl Aziz Kayondo. Pro tehdy jednadvacetiletého Uganďana šlo o teprve druhý test v dresu multikulturního druholigisty, navlékl červený dres s číslem 23 a spolu s Issou Fombou proháněl domácí duo Matúš Rusnák, Filip Blažek pod dohledem bývalého kouče Pavla Hapala, jenž uznale pokyvoval hlavou nad rychlými akcemi nebezpečného soupeře.
Jelikož pár dní předtím přestoupil z Vyškova do Plzně levý obránce Cheick Souaré, záměr ambiciózního klubu byl zřejmý – aby ho na stejné pozici nahradil právě vrstevník Kayondo, jenž díky spolupráci americké společnosti Blue Crow Sports Group dorazil (i s Fombou) na hostování ze španělského Leganés. Záhy jsem tušil, že se to může povést, byť laťka byla nastavena prekérně vysoko.
Afričan mě opravdu nadchnul. Dynamikou, zodpovědným obhospodařováním celé strany, důrazem a na svůj věk i nadhledem v řešení jednotlivých herních situací proti soupeři z elitní české soutěže. Pak se Kayondo bohužel zranil, takže Vyškovu chyběl až do května. Stihl jen pět soutěžních utkání včetně baráže. Kdyby ho měl outsider v rozehranější formě, třeba by Karvinou potrápil víc.
Přesto hned poté Kayonda vykoupil Liberec. Generálnímu řediteli Janu Nezmarovi a jeho kolegům stačil malý vzorek na to, aby o něm byl přesvědčený. Takže majitel Slovanu Ondřej Kania vytáhl zhruba pět set tisíc eur, všechny ostatní zájemce díky kvapnému jednání předběhl a dnes se směje, jak zaznělo i v novém dílu pravidelného úterního pořadu Liga naruby Zoom včetně dat ze zápasu proti mistrovské Slavii.
A já se usmívám, protože mám pořád před očima fantastický výkon toho neznámého vlasatého plejera z mrazivého duelu v zábřežském areálu Vista, jehož Slezané nejenže nestačili chytat, ale ani se přes něj nemohli dostat. Vždycky si vzpomenu, protože jsem to v rámci svého „reportu“ vyťukal i na sociální síť X. Od té doby mě těší, že ho dva roky vídám na prvoligové úrovni.
Mám pocit, že Kayondo by potřeboval Souarého techniku a Souaré zase Kayondovu zarputilost. Vznikl by nadstandardní mix pro top evropskou soutěž. Takhle si musejí oba leváci ještě počkat. V tuto chvíli je však pro mě dál a na lepší cestě hlavně Aziz, charakter totiž řadím před fotbalovost a chyby z přemíry snahy člověk na rozdíl od lajdáctví pochopí.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|4
|3
|1
|0
|12:3
|10
|2
Jablonec
|3
|3
|0
|0
|5:1
|9
|3
Ml. Boleslav
|4
|2
|2
|0
|9:5
|8
|4
Hr. Králové
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|5
Liberec
|4
|2
|1
|1
|5:3
|7
|6
Olomouc
|4
|2
|1
|1
|7:6
|7
|7
Teplice
|4
|2
|1
|1
|10:10
|7
|8
Sparta
|4
|2
|0
|2
|8:7
|6
|9
Baník
|4
|2
|0
|2
|3:6
|6
|10
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|10:11
|5
|11
Zbrojovka
|3
|1
|1
|1
|4:3
|4
|12
Bohemians
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|13
Artis
|4
|0
|1
|3
|4:8
|1
|14
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|3:7
|1
|15
Slovácko
|4
|0
|1
|3
|3:9
|1
|16
Zlín
|4
|0
|0
|4
|3:9
|0
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