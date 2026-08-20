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Ex-vyškovské vzpomínky: Kayondo díky charakteru přeskočí předchůdce Souarého

Liberecký Aziz Kayondo
Liberecký Aziz KayondoZdroj: Michal Beránek / Sport
Liberecký Aziz Kayondo
Amar Memič z Plzně a Aziz Kayondo z Liberce v souboji o míč
Faul Johna Mercada na Azize Kayonda
Faul Johna Mercada na Azize Kayonda
Aziz Kayondo se sportovním ředitelem Slovanu Janem Nezmarem
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Michal Kvasnica
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BLOG MICHALA KVASNICI | Za chvíli to budou už tři roky, letí to neskutečně. Přesto si na obyčejný zimní přípravák v pocitové teplotě kolem sedmi stupňů pod nulou z ledna 2024 pokaždé vzpomenu. A rád. Na zmrzlé umělce v Ostravě si to střihli Baník s Vyškovem, bezgólová remíza přes čtyři stovky přítomných srdcařů tolik nezaujala. Prokřehlí fanoušci se těšili domů na horký čaj a oběd.

Kdo mě však během studeného dopoledne okamžitě vyloženě uhranul, byl Aziz Kayondo. Pro tehdy jednadvacetiletého Uganďana šlo o teprve druhý test v dresu multikulturního druholigisty, navlékl červený dres s číslem 23 a spolu s Issou Fombou proháněl domácí duo Matúš Rusnák, Filip Blažek pod dohledem bývalého kouče Pavla Hapala, jenž uznale pokyvoval hlavou nad rychlými akcemi nebezpečného soupeře.

Jelikož pár dní předtím přestoupil z Vyškova do Plzně levý obránce Cheick Souaré, záměr ambiciózního klubu byl zřejmý – aby ho na stejné pozici nahradil právě vrstevník Kayondo, jenž díky spolupráci americké společnosti Blue Crow Sports Group dorazil (i s Fombou) na hostování ze španělského Leganés. Záhy jsem tušil, že se to může povést, byť laťka byla nastavena prekérně vysoko.

Afričan mě opravdu nadchnul. Dynamikou, zodpovědným obhospodařováním celé strany, důrazem a na svůj věk i nadhledem v řešení jednotlivých herních situací proti soupeři z elitní české soutěže. Pak se Kayondo bohužel zranil, takže Vyškovu chyběl až do května. Stihl jen pět soutěžních utkání včetně baráže. Kdyby ho měl outsider v rozehranější formě, třeba by Karvinou potrápil víc.

Přesto hned poté Kayonda vykoupil Liberec. Generálnímu řediteli Janu Nezmarovi a jeho kolegům stačil malý vzorek na to, aby o něm byl přesvědčený. Takže majitel Slovanu Ondřej Kania vytáhl zhruba pět set tisíc eur, všechny ostatní zájemce díky kvapnému jednání předběhl a dnes se směje, jak zaznělo i v novém dílu pravidelného úterního pořadu Liga naruby Zoom včetně dat ze zápasu proti mistrovské Slavii.

A já se usmívám, protože mám pořád před očima fantastický výkon toho neznámého vlasatého plejera z mrazivého duelu v zábřežském areálu Vista, jehož Slezané nejenže nestačili chytat, ale ani se přes něj nemohli dostat. Vždycky si vzpomenu, protože jsem to v rámci svého „reportu“ vyťukal i na sociální síť X. Od té doby mě těší, že ho dva roky vídám na prvoligové úrovni.

Mám pocit, že Kayondo by potřeboval Souarého techniku a Souaré zase Kayondovu zarputilost. Vznikl by nadstandardní mix pro top evropskou soutěž. Takhle si musejí oba leváci ještě počkat. V tuto chvíli je však pro mě dál a na lepší cestě hlavně Aziz, charakter totiž řadím před fotbalovost a chyby z přemíry snahy člověk na rozdíl od lajdáctví pochopí.

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Přestupové tipy pro Hradec, teenageři nakukují do ligy. Jakými daty ohromil Kayondo? • isport.tv

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia431012:310
2Jablonec33005:19
3Ml. Boleslav42209:58
4Hr. Králové32104:27
5Liberec42115:37
6Olomouc42117:67
7Teplice421110:107
8Sparta42028:76
9Baník42023:66
10Plzeň412110:115
11Zbrojovka31114:34
12Bohemians31113:34
13Artis40134:81
14Pardubice40133:71
15Slovácko40133:91
16Zlín40043:90
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