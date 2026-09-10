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Sigma má problém: odchovanci slyší řeči o kvalitě a pak vidí chodit „hvězdy“ v Prostějově

Peter Baráth a Louis Lurvink
Peter Baráth a Louis LurvinkZdroj: Dalibor Gluck / ČTK
Trenér Sigmy Olomouc Pavel Hapal
Trenér Olomouce Pavel Hapal
Nová posila Sigmy Léo Borges
Louis Lurvink z Olomouce a Vít Škrkoň z Ostravy
Václav Jurečka z Ostravy a Louis Lurvink z Olomouce
Dominik Janošek z Olomouce uniká ze souboje s Dominiquem Simonem z Pardubic
Anton Ekeroth z Olomouce a Daniel Holzer z Ostravy
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Michal Kvasnica
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KOMENTÁŘ MICHALA KVASNICI | Bylo, je a bude to téma. V Sigmě, která je roky oprávněně chválená za kvalitní práci s mládeží, nepochybně vždy. Neutrálové řeknou: odchovanci vs. cizinci. Olomoučtí fanoušci si ještě zabarveně přisadí: srdcaři vs. žoldáci. Druhé ostřejší srovnání po středeční pohárové blamáži v Prostějově pochopitelně rezonuje víc. Drazí zahraniční hráči, jejichž symbolem byl ploužící se chorvatský středopolař Marko Soldo, nedali jediný argument pro to, aby dostali další šanci na úkor jiných.

V květnu 2025 vyhrála Sigma překvapivě MOL Cup s „no name“ týmem plných odchovanců, dal ho do kupy kouč Tomáš Janotka, jenž znal mladíky ze společného působení v béčku a dorostu. A v lize skončila šestá, je třeba taky zmínit.

Pak se klub dostal do rukou miliardářské rodiny Hubáčkových, to znamená do úplně jiných sfér. Zejména samozřejmě co se týče brutální ekonomické síly, ale i přehodnocení ambic, vylepšující se infrastruktury a celkově „západně“ nastaveného profesionalismu.

Paradoxem je, že od té doby zatím není tak úspěšná jako v „low-cost“ režimu pod taktovkou trenéra Janotky a sportovního manažera Ladislava Mináře.

Platy se utrhly ze řetězu

Zbořil se dlouhodobě nastavený strop základní měsíční odměny bez bonusů, který se roky držel kolem sto padesáti tisíc korun.

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