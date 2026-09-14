Já jsem Luďa, tykej mi. Turecký večer, kdy jsem pochopil, jak velký muž Mikloško byl
VZPOMÍNKA MICHALA KVASNICI | Leden 2023, turecká Antalya. V lobby baru hotelu Susesi Luxury Resort bylo už dlouho po půlnoci, spíš nad ránem. Výprava Baníku dávno spala, zatímco Luděk Mikloško i po šedesátce neúnavně popisoval, jaké plány má s milovaným klubem, kam ho tři měsíce zpátky majitel Václav Brabec instaloval do funkce sportovního ředitele.
Věděl, že ho nečeká jednoduchá šichta. Ale nebál se: „Když mi někdo bude házet klacky pod nohy, jednoduše vyklidím kancl a skončím. Blbce ze sebe dělat nebudu.“
Zmiňoval plusy i minusy, lidské vztahy, zakořeněné vazby, zatuchlost prostředí, vliv velkoklubů, nitky agentů, reformu trenérské struktury v celé organizaci, scoutingové oddělení, stáže ve West Hamu, nákup nejnovějších technologií, posunování talentů, partnerské celky, anglický playbook, postup béčka, neúspěšné debaty s Karlem Brücknerem o pomoci tuzemskému fotbalu...
Bylo toho vážně dost a já si neskutečně vážil toho, že zrovna se mnou sdílí své myšlenky. V lobby baru už nikdo kromě nás nebyl, a pak to přišlo. „Michale, tykej mi. Já jsem Luďa,“ pronesl zničehonic po dlouhé době klábosení a podal mi ruku. Big Ludo, vzor, legenda českého fotbalu, čestný chlap. Já mu přece nemůžu říkat ty, to nejde.
Pochopil jsem, že je to fakt držák
Než jsem stačil informaci od člověka, ke kterému jsem vzhlížel a hltal každé jeho slovo, zpracovat, dodal: „Respekt není o tom, jestli si dva tykají, nebo vykají. Stejně tak jsem úplně v pohodě s kritikou. Neboj se. V Premier League na mě pískaly dvakrát týdně desetitisíce fanoušků na tribunách, článek nebo podcast mě nerozhodí. Vím, že hned po nástupu na Bazaly jsi kriticky a popravdě zmiňoval, že za příchodem Jirky Letáčka, kterému se pod Pavlem Vrbou nepovedla příprava ani pohár v Kroměříži, stojím já. Jo, ale uvidíš, že Lety bude ještě dobrej,“ usmál se.
Jak se ukázalo, měl pravdu. Přiťukli jsme si kelímkem malého piva bez pěny a šli spát. Na ranním tréninku Luděk samozřejmě nechyběl, na hřišti osobně kontroloval intenzitu jednotky kouče Pavla Hapala. Takhle podobně jsme poseděli ještě jeden večer, pochopil jsem, že je to fakt držák.
Jel naplno, působil plný sil a energie, přespával na Bazalech, pracoval šestnáct hodin denně. Nechtěl Brabce, celou Ostravu a svůj klub zklamat. A když už opustil místo v renomované agentuře a žádal pozici v představenstvu slezské značky, aby měl zodpovědnost, kompetence a nebyl páté kolo u vozu, hodlal FCB posunout na vyšší úroveň po všech směrech.
To se mu povedlo, byť ještě coby zaměstnanec agentury v dvojrozhovoru s Janem Laštůvkou při příležitosti oslav sta let od založení klubu vyprávěl, že to bude těžké. Nemazal nikomu med kolem huby. Což byla mimochodem vlastnost, za kterou si Luďka vážila spousta lidí včetně mě.
Uměl říkat věci do očí, bez omáčky
Snad si mě aspoň trošku vážil i on, když jsem mu vyšel vstříc s pozdržením publikace přestupu Enea Bitriho. „Ještě to není úplně hotové, článek by transfer mohl pokazit. Až s ním pojedu z letiště domů, zavolám a pak to klidně vydej,“ prosil a slíbil.
Samozřejmě se na druhý den férově ozval, jen co albánského stopera naložil ve Vídni do auta. Zároveň chápal i protistranu, práci novináře. Když se čekat nedalo, tak jako například u dealu Muhameda Tijaniho se Slavií, respektoval to a neurazil se.
Uměl říkat věci do očí, bez omáčky. Příjemné i nepříjemné. Jak to cítil, tak pravil. I do té doby kamaráda Vrbu se nebál okamžitě po nástupu odvolat. Na čem se domluvil, to platilo. A hlavně člověku vedle něj dával pocit rovného s rovným. Zajímal se, empaticky vyptával, choval se slušně a dobrosrdečně. Jako byste se roky znali z rodinných oslav a několika společných dovolených.
Když fanoušci čekali na Hapala před stadionem a chtěli mu předat speciálně vyrobené tričko, Luděk je viděl a kouče zavolal, aby se příznivci nezdrželi venku moc dlouho, protože trenér měl v kanceláři ještě pár hodin práce. Zařídil to, i když lidi vůbec neznal. Nepovyšoval se ani před mladší generací, aroganci neměl v repertoáru.
Tyhle detaily dělaly Luďka Mikloška tím populárním LUĎKEM. Děkuji nejen za inspirativní turecké večery.