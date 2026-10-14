Žádné rozcestí, Trpišovského Slavia si dávno vybrala: Chci být česká, ne evropská
BLOG MICHALA KVASNICI | Když už Jindřich Trpišovský, muž celou kariéru možná až přespříliš kolegiální a chválící všechny soupeře i trenéry, prohlásí, že soupeře jako Sabah by Slavia měla porážet, zpozorníte. Nestává se to často, spíš vůbec. O to víc jedna nenápadná věta z tiskové konference v Baku doteď rezonuje. A taky samozřejmě proto, že Trpišovský je primárně tím, za kým evropské neúspěchy v posledních letech, stejně jako dominance v tuzemsku, jdou především. To on nastavil tento směr, on je šéf.
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Norský Viking Stavanger si to ve velkolepé show na férovku rozdal s Bayernem, oslavil plichtu 3:3 a teď zaslouženě sklízí chválu nejen celé Skandinávie, ale Evropy. Zato fotbalové Česko se v úterý večer zahalilo do zklamání, jeho mistr a jediný zástupce v Lize mistrů shořel. Zase. Slavia v Baku rozesmutněla své fanoušky i sama sebe. Z výsledku i výkonu, takto se při vší úctě k exotickému sokovi nemůže na nablýskané scéně prezentovat ambiciózní značka s miliardářem v zádech.
Ve slovutné soutěži je Slavia bez výhry jednadvacet zápasů v řadě, historicky pouze Steaua Bukurešť, později FCSB, jich má víc. Rumuni drží nelichotivý rekord s třiadvaceti utkáními, ale dlouho vydržet nemusí. Historie se vzhledem k nastavení SKS může velmi brzy přepisovat.
Jde o smůlu, jak často při neproměňování šancí zaznívá v Edenu? Kdeže. Takže je to o rozevírajících se nůžkách mezi evropskou špičkou a pražským klubem? Ano, tady je však třeba dodat, že Slavia si tuto cestu sama zvolila. Po třech rocích bez titulu se v létě 2024 rozhodla absolutně koncentrovat na středobod, kterým je prvenství v české lize. Přenastavila hlavy, přivedla hráče splňující okamžitý přínos v tuzemsku (např. Tomáš Chorý) a upravila svůj technicko-taktický směr.
Zapomenutá Evropa
Doma to nese ovoce, předseda Jaroslav Tvrdík především za pomoci kapitálu Pavla Tykače vrátil do Vršovic trofeje a vyhlíží další. Kráčí suverénně, neklopýtá, jde si za svým jako stroj.
Jen na tu Evropu jako by se zapomnělo. Předloni se