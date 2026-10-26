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Hapalova Sigma ještě není zdaleka tak vyladěná jako předloňský Baník. Brzdí ji mentalita

Pavel Hapal
Pavel HapalZdroj: ČTK / Heloňa Stanislav
Václav Sejk v utkání proti Zlínu
Václav Sejk v utkání proti Zlínu
Václav Sejk v utkání proti Zlínu
Hráči Olomouce slaví branku před svými fanoušky
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Michal Kvasnica
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BLOG MICHALA KVASNICI | Bylo zajímavé sledovat rozdílné nastavení dvou klíčových mužů Sigmy, kouče Pavla Hapala a útočníka Václava Sejka, po remíze 1:1 ve Zlíně. Ne že by byl trenér vyloženě spokojený s bodem, nicméně očividně ho ve finále bral. A ještě byl rád, že neprohrál a nedostal černého Petra, jak sám zmiňoval. Zatímco z nejlepšího střelce týmu tryskala naštvanost, zklamání, frustrace. Byl k mužstvu kritický, mluvil ostře. A tak je to podle mě správně.

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Samozřejmě si Olomoučtí musejí být vědomi Syllova vyloučení a Koutného zákroků, zároveň je třeba mít ke každému ligovému soupeři respekt, ke Zlínu nevyjímaje.

Nicméně ambiciózní Hanáci s nadstandardní individuální kvalitou by měli být nakaženi vítěznou mentalitou a zejména do typů, jako je Marko Soldo, Abdoulaye Sylla nebo Leo Borges, to dennodenně vtloukat. Evidentně to potřebují, ve Spartě o tom vědí své.

Zápas ve Zlíně není o nic méně než utkání v Plzni, tohle musí cizinci pochopit. Karma je za přístup potrestala, stejně jako v poháru v Prostějově. Místo týdne stráveného na druhém místě tabulky řešil předseda klubu Ondřej Navrátil v neděli dopoledne na Andrově stadionu zbytečnou ztrátu. Několikátou.

Hapalova Sigma ještě zdaleka není tak vyladěná, jako byl jeho Baník ve fantastickém ročníku 2024/25. Kdyby měl tehdy na Bazalech takové asistenty, jaké má po ruce teď, a schopný sportovní úsek v čele s managementem, je ve Slezsku doteď a FCB se drží na špici.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1284027:728
2Sparta1271425:1322
3Ml. Boleslav1263319:1421
4Olomouc1263319:1521
5Liberec1162313:720
6Jablonec1262416:1320
7Zbrojovka1262416:1620
8Teplice1253418:1718
9Plzeň1244424:2116
10Bohemians1144313:1316
11Hr. Králové1243511:1515
12Pardubice1242614:1714
13Baník113267:1811
14Artis1123611:209
15Slovácko1214711:237
16Zlín1202109:242
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