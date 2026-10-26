Hapalova Sigma ještě není zdaleka tak vyladěná jako předloňský Baník. Brzdí ji mentalita
BLOG MICHALA KVASNICI | Bylo zajímavé sledovat rozdílné nastavení dvou klíčových mužů Sigmy, kouče Pavla Hapala a útočníka Václava Sejka, po remíze 1:1 ve Zlíně. Ne že by byl trenér vyloženě spokojený s bodem, nicméně očividně ho ve finále bral. A ještě byl rád, že neprohrál a nedostal černého Petra, jak sám zmiňoval. Zatímco z nejlepšího střelce týmu tryskala naštvanost, zklamání, frustrace. Byl k mužstvu kritický, mluvil ostře. A tak je to podle mě správně.
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Samozřejmě si Olomoučtí musejí být vědomi Syllova vyloučení a Koutného zákroků, zároveň je třeba mít ke každému ligovému soupeři respekt, ke Zlínu nevyjímaje.
Nicméně ambiciózní Hanáci s nadstandardní individuální kvalitou by měli být nakaženi vítěznou mentalitou a zejména do typů, jako je Marko Soldo, Abdoulaye Sylla nebo Leo Borges, to dennodenně vtloukat. Evidentně to potřebují, ve Spartě o tom vědí své.
Zápas ve Zlíně není o nic méně než utkání v Plzni, tohle musí cizinci pochopit. Karma je za přístup potrestala, stejně jako v poháru v Prostějově. Místo týdne stráveného na druhém místě tabulky řešil předseda klubu Ondřej Navrátil v neděli dopoledne na Andrově stadionu zbytečnou ztrátu. Několikátou.
Hapalova Sigma ještě zdaleka není tak vyladěná, jako byl jeho Baník ve fantastickém ročníku 2024/25. Kdyby měl tehdy na Bazalech takové asistenty, jaké má po ruce teď, a schopný sportovní úsek v čele s managementem, je ve Slezsku doteď a FCB se drží na špici.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|12
|8
|4
|0
|27:7
|28
|2
Sparta
|12
|7
|1
|4
|25:13
|22
|3
Ml. Boleslav
|12
|6
|3
|3
|19:14
|21
|4
Olomouc
|12
|6
|3
|3
|19:15
|21
|5
Liberec
|11
|6
|2
|3
|13:7
|20
|6
Jablonec
|12
|6
|2
|4
|16:13
|20
|7
Zbrojovka
|12
|6
|2
|4
|16:16
|20
|8
Teplice
|12
|5
|3
|4
|18:17
|18
|9
Plzeň
|12
|4
|4
|4
|24:21
|16
|10
Bohemians
|11
|4
|4
|3
|13:13
|16
|11
Hr. Králové
|12
|4
|3
|5
|11:15
|15
|12
Pardubice
|12
|4
|2
|6
|14:17
|14
|13
Baník
|11
|3
|2
|6
|7:18
|11
|14
Artis
|11
|2
|3
|6
|11:20
|9
|15
Slovácko
|12
|1
|4
|7
|11:23
|7
|16
Zlín
|12
|0
|2
|10
|9:24
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu