Hrdost z procesu bez jediného úspěchu. Pane Denio, tohle není kategorie U16
KOMENTÁŘ MICHALA KVASNICI | Hrdý. Pyšný. Pozitivní. Bezbodový. Sestupující. Takový je Santi Denia po čtvrtroce u české reprezentace. Prověrky se špičkovými mužstvy má za sebou, stejně tak zkoušení šestatřiceti tváří. Největší plusy jeho krátkého angažmá jsou dva. Zlepšená a sjednocená atmosféra uvnitř národního týmu, což jak víme nejen z mistrovství světa, rozhodně není málo. A taky snaha prezentovat se fotbalem, nikoli kopanou. Tím však zatím končíme, otazníků po Lize národů paradoxně přibylo.
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Važme si toho, že Česko má kouče, který chce razit modernější herní trendy. Volali jsme po tom, po americkém mundialu obzvlášť. Jestli nechceme, ať nám svět ukazuje záda, je to nutnost. A stejně tak nezlehčujme fakt, že hráči se do reprezentace opět těší a srazy lemuje všeobecně příjemná nálada. Ani to mnohdy nebývá samozřejmostí, přestože máte výsledky, viz postup na šampionát...
Člověk má z Denii občas pocit, jako by trénoval spíš mládežnickou kategorii
Na druhou stranu má člověk ze Santiho Denii občas pocit, jako by trénoval spíš mládežnickou kategorii do šestnácti let, ne výkladní áčkovou skříň. Plyne z jeho spokojenosti, minimálně na veřejnosti. Všechno je fajn, všechno je pozitivní. Proces jde podle plánu, hráči mu věří.
Opravdu? „No, dobrá otázka...“ hořce se usmál útočník Adam Hložek po dotazu iSportu, jak složité je neztrácet víru po dalších prohrách. „Máme šest porážek, i když ta hra vypadá mnohem líp. Samozřejmě se to těžko říká, když výsledky nejsou. Ale zásadní je, jak budeme hrát v kvalifikaci v březnu. Věřím, že už to prolomíme a vyhrajeme.“
Ano, v bitvách o EURO 2028 už nebude prostor pro testování. Optimismus, že najednou proti slabším soupeřům bude zásadně lépe, je však malinko umělý. Z čeho pramení? Z toho, že se brankáři nebojí rozehrávat? Vždyť moc pádných argumentů pro úsměvy po osmi ranách na branku za šest posledních utkání a pouhých třech vstřelených gólech není. Navíc vzhledem k pádu do druhého koše Čechům los přidělí opět nějakou top kvalitu.