Čechům chyběl výraznější prvek i centři. Vysoký standard potvrdil Sedlák

Česko vyhrálo na Channel One Cupu v Moskvě poslední zápas se Švédskem, ale celkově to bylo slabší než první turnaj ve Finsku. Tým se trápil hlavně v prvních dvou zápasech se standardními situacemi, prohrával buly, to se zlepšilo až se Švédy. Celkově nevycházely ani moc přesilovky. Z českého pohledu měl tenhle turnaj menší drajv než ten minulý. Tady by mohli pomoci zkušenější centři, kteří ve výběru moc nebyli.