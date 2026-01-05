Dostál jako jednička: Je snadné ukázat na zlatého hocha. Ale co když jsou jiní lepší?
KOMENTÁŘ MIROSLAVA HORÁKA | Vsadit na Lukáše Dostála jako českou jedničku pro olympiádu je ta nejjednodušší věc, kterou v trenérské roli můžete učinit. Nikdo proti vám nevystoupí, protože to byl on, kdo vychytal zlatou medaili na mistrovství světa v Praze. Vedl si famózně, stal se doslova národním hrdinou. Na největší olympijské sešlosti od Soči 2014 si zaslouží obdržet důvěru. Anebo je na místě ponořit se do hlubokého průzkumu sezonních výsledků maskovaných mužů, při němž si Ondřej Pavelec a spol. ověřili, zda očekávaná volba obstojí proti vzájemnému porovnávání?
Sílí totiž hlasy, které původní jasné postavení začínají zpochybňovat a do popředí míří námitky ve stylu, že šanci musí dostat hráč s aktuálně nejlepší formou. Ta se u Lukáše Dostála po návratu z marodky nachází ve stadiu hledání, býval na tom o dost lépe. Je zatím jiná, než na jakou je zvyklý on i Anaheim.
Jistě, má to svoje důvody. Po vykurýrování stihl devět zápasů, dostal 32 gólů, připsal si dvě výhry a jen dvakrát dosáhl na 90procentní úspěšnost zákroků. Do prvního ostrého duelu s Kanadou zbývá necelých pět týdnů, což je dlouhá doba na vyladění do potřebné pohody. A znovu, pokud Dostálovi zůstane úřad prvního gólmana reprezentace, nikdo ani necekne. Navíc je jako jediný brankář členem elitní šestice s dávno jistou nominací. Přijít za Dostálem a oznámit mu, že pod pěti kruhy začne jako náhradník? Nesnadné.
Musíte však nutně brát v potaz naladění ostatních kolegů. Ať je to jak chce, i oni musí cítit, že nominační prostředí je nastavené spravedlivě a prostor pod světly v dobudovávaném milánském hangáru dostane ten, který je na tom zrovna nejlépe. A tady už se musí vážit každý detail, každá okolnost. Například, kdo má jakou sezonní zkušenost s klíčovými jednotlivci z tábora soupeře.
Předpokládám, že trenér brankářů Ondřej Pavelec má dlouhé týdny jasno o celé olympijské trojce a o startérovi pro duel s Kanadou. V pořádku.
Shrňme si: ročník NHL se z českého pohledu rozběhl zhruba následovně: Dostál velmi dobře, to samé Vladař ve Philadelphii, Dobeš v Montrealu a Vejmelka v Utahu. Situace se postupem času změnila. Přičemž Dan Vladař po krůčcích stoupá, zabydluje se v elitní desítce NHL, nejsledovanější statistiky má z Čechů nejlepší. Navíc nemůžete říci, že chytat u Flyers je jednodušší než kdekoli jinde. Určitě ne, právě naopak.
Dobeš out, Rittich in?
Složitější časy však potkaly Jakuba Dobeše, u Canadiens se momentálně producírují tři brankáři. Sam Montembeault si dál drží výhodu díky frankofonnímu původu, i když nezáří. K duu navíc přibyl zajímavý mládenec z farmy Jacob Fowler se svým prostorem, což Čech odnáší střídavou péčí o brankoviště Canadiens a nejasnou budoucností.
Zrovna Dobeš se ocital ve výběru deníku Sport po celou dobu, ovšem teď je otázkou, zda nepřehodit výhybku a těsně před úterní nominací nenasměrovat svoji pozornost jinam.
Třeba k Davidu Rittichovi, jenž nezřídka kouzlí v dresu Islanders, kde se z něj vyklubala jedna z nejlepších dvojek v celé NHL, nyní jednička na Long Islandu. Už i v mnohem větší dáli než v New Yorku a okolí začíná být pověstný tím, že kdykoli je potřeba, zaskočí za Ilju Sorokina a vyšvihne výborné, obodované představení. Kolem Vánoc vyfáral kýbl skvělých výkonů, stával se hvězdou zápasů a terčem velikých pochval v kabině. A to během čtyř dnů musel třikrát do branky. Naposledy o víkendu oslavil na pracovišti výhru nad Torontem.
V Rittichovi se skrývá víc než jen potřebná vysoká solidnost, dokáže z voleje zaskočit a zavřít vrata, ukrást zápas. Není to tak, že je zdaleka jediným českým brankářem s takovou schopností. Předpoklady pro žolíka má však jednoznačné. A je určitě hráčem, jenž by vzal trojkovou pozici, čekal na šanci.
Nicméně nominační očekávání jsou spíš konzervativního rázu, a tak se jeví pravděpodobnější sázka na Karla Vejmelku. Ano, na muže, jenž patří do skupiny gólmanů s největším počtem vítězství v NHL a do tria s nejvyšší vytížeností v lize. K čemuž logicky patří opakované chytání, pravidelný zápřah. Je však zrovna tohle v jeho případě v plánu pro Milán? Myslím si, že není.