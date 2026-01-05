Světové představení úžasných drzounů. Češi jsou fakt bestie, hokej z toho musí vytěžit
BLOG MIROSLAVA HORÁKA | Bravurní, úctyhodné, obrovsky sladké vítězství, které v sobě ukrývá sílu vynést český hokej do potřebných výšin minulosti. Takový je počin nadšených, odolných a soudržných junáků, kteří ranami přímo do srdce zdemolovali sebevědomou Kanadu v semifinále mistrovství světa dvacítek a zahrají si o zlato! S takovou týmovou nákazou se musí obávat i extrémně silní Švédové. Vojtěch Čihař to vystihl naprosto trefně: Probudili jsme v sobě extrémní bestii! Skolení Kanady 6:4 v sobě nese obrovskou sílu změnit domácí hokej k lepšímu.
Na místě je velká gratulace do St. Paul všem členům národního týmu. Dalo by se zmínit, že výběr vedený Patrikem Augustou potvrdil předstartovní očekávání, která se kvalitnímu týmu se zajímavými mladými osobnostmi přisuzovala. Jenže to by bylo málo. Strašně málo.
Předvedený výkon proti Javorům bral dech a pozorovatelé museli kroutit hlavou, kde se ta síla v českých hráčích bere. Každý do jednoho si ověřil, že má na to hrát elitní světový hokej. Protože tohle bylo do puntíku světové představení v českých trikotech.
Augustovi hoši přehrávali favorita v hokejových dovednostech, byli lepší, měli převahu, vytvářeli si víc šancí, naprosto zaslouženě vyhráli a postoupili do zlaté bitvy. K tomu všemu potřebujete značné sebevědomí. Takové, které vám dovolí vytasit se proti papírově silnějším hráčům s naprosto otevřeným dobývacím systémem. Zkrátka, jdete na bojiště vyhrát a skolit soka svou hrou. Tím, co umíte.
A když vám soupeř hodí do cesty překážky? No a? Nic se neděje, my je přeskočíme a dovalíme se s rukama nad hlavou do cíle!
Češi bez problémů dokázali otočit skóre a pak znovu odskakovat v nepříjemných chvílích po sérii kanadských dorovnání. A to je něco, co u českých týmových sportů nevidíte zase tak často. Jít si tvrdě a nekompromisně za svým, po přistání na zem zase povstat. S obrovskou vervou, touhou a vírou.
Burácivý úprk Vojtěcha Čihaře v 50. minutě za gólem na 4:3? Učebnicový důkaz maximální sebedůvěry, dravosti, šikovnosti. Ten nahoře vás pak odmění, když vidí, že do boje dáváte všechno. To byl příklad i šťastné teče Tomáše Poletína a jeho vítězného gólu bruslí. Nešlo o náhodu, prostě to tam jdete dorvat A pak i takový kolos jako je Kanada povolí. Mimochodem potřetí za sebou v play off mistrovství světa proti Česku.
Jak těžce to tam koušou, jste mohli vidět na vlastní oči. Fanoušci na tribunách ronili slzy, někteří poražení hráči byli frustrovaní a škodili týmu ještě ve hře před koncem nádherné partie. Gavin McKenna, zřejmá budoucí hvězda NHL, chtěl zdrhnout do kabiny ještě před ceremoniálem. Tohle docela chutnalo.
I když jste proti nominaci Patrika Augusty mohli mít výhrady (což je dobře, protože tahle kategorie zkrátka má víc výborných hráčů, než se do sestavy vejde…), kouč opět potvrdil, že mu turnaje náramně jdou. Jakmile vycítil, že mu v průběhu základní skupiny mančaft utíká někam, kam nemá, okamžitě zasáhl rovnou při tréninku, zastavil jej, hráčům důrazně domluvil a pak se nerozpakoval „pohlavkovat“ je i při následných rozhovorech do médií. Velmi dobrá taktika a kumšt trenéra. Osazenstvo kabiny zpozornělo, pochopilo, že si musí přenastavit myšlení, aby životní šanci zbytečně nepropáslo vlastním lajdáctvím. Ptali se jich rodiče a přátelé, co se děje, což jen pomohlo.
Trenéři tímto včasným zákrokem vytvořili perfektní podhoubí pro frontální útok v play off. A pište si, že mladí pánové se rozkrájejí, aby svou misi dotáhli až do konce. Nakročeno mají neskutečně.
A na těch starších pánech v českém hokeji poté bude, aby tenhle úspěch náležitě využili a neutopili ve věčném handrkování. Využili třeba k tomu, aby přestaly tahanice o formáty juniorských soutěží, jejich neustálé změny, aby ustaly výčitky směrem k hráčům, kteří se chtějí rozvíjet ve světě. Což činí i proto, že v extralize kvůli záplavě tuctových cizinců nevidí prostor pro svůj progres v kombinaci s počáteční trpělivostí nadřízených. Přitom příklady tahounů Tomáše Galvase nebo Vojtěcha Čihaře ukazují, že to jde. A krásně. Jen se musí chtít.
Ale to nechme na potom.
Teď si pojďme užít dozvuk velkolepé noční parády a těšme se na další bezesnou noc z pondělí na úterý.