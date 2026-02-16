Předplatné

Pasta není vinen, obrat však začíná u něj. Pomohl by upřímný mítink s Rulíkem?

Video placeholder
Zimák ŽIVĚ: Česko vs. Dánsko! A pak Kanada? Pastrňákova role, Rulík a budoucnost
Zklamaný David Pastrňák během utkání s Kanadou
David Pastrňák v akci na olympijském turnaji
David Pastrňák v dresu české hokejové reprezentace
David Pastrňák během utkání proti Kanadě
Čeští hokejisté za sebou mají trénink před utkáním proti Dánsku
Čeští hokejisté za sebou mají trénink před utkáním proti Dánsku
Fotogalerie
Miroslav Horák
Vstoupit do diskuse (5)

KOMENTÁŘ MIROSLAVA HORÁKA | Je to poloha divácká, fanouškovská, ovšem zdaleka nejen naše typická gaučovská s pivem v ruce. Mezi nemile překvapené zařaďte i bývalé reprezentanty a rovnou i někdejší hráče NHL. A ti se diví, proč národní tým na olympijském turnaji vystupuje tak matně, dietně, nezáživně. Nevyzařuje z něj kdovíjaká pozitivní energie, hlad po kořisti, nefalšovaná touha po rozcupování ostatních. Spíš si u některých všimnete náznaků rezignovanosti. Něco je špatně. Co přesně a jak to změnit? Pavouk play off v hokeji na ZOH 2026 >>>

Pořád je ještě čas obrátit kormidlem a nastartovat motory. Ať to nezní jako výmluva, ale mnozí hráči mohou být stále konsternovaní, jak s nimi vyběhla Kanada. Neměli by být, jistěže ne, jenže realita bývá často jiná. Přijedete na olympiádu uspět a při první příležitosti pocítíte, že jste proti zámořskému kolosu fakt maličcí. Zvlášť pro některé evropské hráče muselo jít o drsný náraz. Ale paf z neschopnosti reagovat byli i ti z NHL.

Dobrá, gigant. Následovat měla vzpruha s outsiderem, vyladění vlastní hry, místo toho znovu přehazujete formace, abyste odvrátili porážku a nakonec uklohnili povinné tři body proti týmu, jenž se nevejde ani do zoufale přefouknutého šestnáctičlenného pole na MS.

Švýcaři pak přijdou o dva z pěti nejschopnějších útočníků, což je rána na solar. Začne klíčový duel o vyhnutí se Kanadě ve čtvrtfinále play off a Češi nediktují, za pochodu zkoušejí srovnat tempo. Nebýt perfektních zákroků Lukáše Dostála, na úsvitu hry vzniklo šeredné manko a kdo ví, zda by nebylo po zápase po první třetině. Hokejové Česko se diví a pomalu jej opouští víra, že trenérský štáb společnými silami s kabinou dokáže obrátit děj.

