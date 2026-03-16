Postavení trenérů se mění. Čihák? Možná by měl přehodnotit... Vzorem pro Motor je Plzeň
KOMENTÁŘ MIROSLAVA HORÁKA | Českobudějovický hokej opustil extraligovou sezonu symbolicky a v duchu celé sezony. Tedy s nižší produktivitou než mohl či měl nabídnout, s problematickou defenzivou a s vděčnými fanoušky v zádech. Náklonnost obecenstva je asi největší devizou celého Motoru, až si říkáte, že by si zasloužilo víc než trpké konce ve čtvrtfinále play off jako loni a letos. Jenže kudy na to?
Dává smysl, že kabinu opouští trenéři Ladislav Čihák a Jiří Hanzlík. Všichni zainteresovaní cítí a vnímají, že je potřeba začít jinudy. Pustit dovnitř nový vzduch, jiný styl, odlišný způsob komunikace, částečně i práce, byť náročnost by měla zůstat. Nikdo tím neříká, že odchází zábrana lepších výsledků. Změny patří k trenérské profesi, víc než tři roky vydrží na jedné adrese jen ikony.
Právě sehrané duo Čihák – Hanzlík vydrželo na místě tři sezony, což je v dnešní době unikát a odraz kvalitně odevzdaných služeb. Před dvěma roky s týmem málem přelezli senzačně přes Třinec do semifinále. I na zvyklosti Motoru kouči vydrželi dlouho.
Čihák je na hráče pes, máloco jim odpustí, ne každému takový styl sedí, někomu přijde až protivný. Z druhé strany neplatí, že by laskavější kouč vyždímal ze stejných hráčů výrazně víc. Někomu sedí přísná doktrína, jinému povolený řetěz. Záleží, co si od kouče představujete. Aby vás především fyzicky tvrdě připravil, a vy jste získal větší šanci na delší kariéru. Někdo má radši tréninky do pohody. Teď a tady. S tím, že budoucnost vás až tak nezajímá.
Zároveň by Ladislav Čihák v rámci pudu (extraligové) sebezáchovy měl popřemýšlet, zda některé principy nepřehodnotit.