Postup Sparty z předkola. A co jako? Ne, tenhle počin může znamenat víc, než si myslíte
KOMENTÁŘ MIROSLAVA HORÁKA | Kolik chybělo k tomu, aby v neděli večer Spartu opět potáhli černým suknem a klub se musel brodit další zpackanou sezonou? Loni se řezalo v týmu po bronzu, jaký fičák by nastal po vypoklonkování z předkola od Kladna? Jenže všechno je jinak, mračna ustoupila, klub zalilo slunce a nehledě na to, že čtvrtfinále není a nemůže být pro rudé „S" splněným úkolem, rozličné faktory mohou Nedvědův soubor držet ve velké hře. A dlouho.
Může jej pohánět něco, co nelze změřit, co nevyčtete ani v nejpokročilejších statistikách. Sparta přežila klinickou smrt, po nekonečně dlouhé době 28 let zvládla mezní boj o vše. V předchozích osmi svárech o bytí a nebytí v rozhodující chvíli selhala, často doma. Fanoušci trpěli jak zvířata. Loni s Kometou, předtím s Třincem, pokaždé v Game 7. Nahnáno měli i v neděli, pod Tomášem Plekancem precizně fungující Kladno představovalo těžký kopec ke zdolání. Šlo si pro postup, což doložil i uznaný (ne)kop Martina Procházky. Bez potřebného entuziasmu by se k diskutabilní koncovce nedostalo. Spartě teklo do bot, našla však způsob, jak si zachránit život.
Hodně tomu pomohl Jaroslav Nedvěd. Považovat