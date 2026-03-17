Postup Sparty z předkola. A co jako? Ne, tenhle počin může znamenat víc, než si myslíte

Nový kouč reprezentace? Varaďův nástupce? Sparta přežila předkolo
Kapitán Sparty Filip Chlapík se stal jejím hrdinou v pravý čas
Kapitán Sparty Filip Chlapík se po konci předkola zdraví s kamarádem Miroslavem Formanem
Sparťanský kapitán Filip Chlapík si vychutnává postupové oslavy s fanoušky
Sparťané oslavují postup do čtvrtfinále s vítězným střelcem Filipem Chlapíkem
Zůstane Tomáš Plekenec na střídačce Kladna? To se brzy ukáže
Kladenští Rytíři končí sezonu po napjaté sérii se Spartou
Miroslav Horák
KOMENTÁŘ MIROSLAVA HORÁKA | Kolik chybělo k tomu, aby v neděli večer Spartu opět potáhli černým suknem a klub se musel brodit další zpackanou sezonou? Loni se řezalo v týmu po bronzu, jaký fičák by nastal po vypoklonkování z předkola od Kladna? Jenže všechno je jinak, mračna ustoupila, klub zalilo slunce a nehledě na to, že čtvrtfinále není a nemůže být pro rudé „S“ splněným úkolem, rozličné faktory mohou Nedvědův soubor držet ve velké hře. A dlouho. Program play off extraligy>>>

Může jej pohánět něco, co nelze změřit, co nevyčtete ani v nejpokročilejších statistikách. Sparta přežila klinickou smrt, po nekonečně dlouhé době 28 let zvládla mezní boj o vše. V předchozích osmi svárech o bytí a nebytí v rozhodující chvíli selhala, často doma. Fanoušci trpěli jak zvířata. Loni s Kometou, předtím s Třincem, pokaždé v Game 7. Nahnáno měli i v neděli, pod Tomášem Plekancem precizně fungující Kladno představovalo těžký kopec ke zdolání. Šlo si pro postup, což doložil i uznaný (ne)kop Martina Procházky. Bez potřebného entuziasmu by se k diskutabilní koncovce nedostalo. Spartě teklo do bot, našla však způsob, jak si zachránit život.

Hodně tomu pomohl Jaroslav Nedvěd. Považovat

Vstoupit do diskuze (5)

