Rulíkův odchod? Na trenéra začala působit (i) otrávenost. V Kladně bude mít víc klidu
KOMENTÁŘ MIROSLAVA HORÁKA | Možná se pletu, což bych nerad. Nicméně při víře v jisté znalosti mentálního nastavení Radima Rulíka mi jako klíčový důvod odchodu vychází jediné: opotřebovanost. Otrávenost i z některých mediálních výstupů a hodnocení akcí zvenčí, pod nimiž byl on a jeho realizační tým podepsán.
Trenérská profese je zatraceně náročné řemeslo a jen pár vyvolených z mnoha se dočká povolání k národnímu týmu. A ještě méně trenérů dokáže dovést svůj výběr ke zlaté medaili z mistrovství světa. Nemluvě o tom, kdo to dokázal před vlastními fanoušky. V takové chvíli se ocitnete v neopakovatelné euforii, zaplaví vás pocit, že jste snad nesmrtelný, národ vám leží u nohou. Všichni do vás hustí zleva zprava, že jste jedinečný a král. Je to krásné období, ovšem i nebezpečné.
Legendární Ivan Hlinka na to měl trefnou a slavnou průpovídku: Hlavně se z toho nepos… Jemněji řečeno: zůstat nad věcí, nezbláznit se z ovací a nebýt příliš dole při neúspěchu. Moc dobře věděl, proč to říká, zažil si své.