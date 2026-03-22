Subban, nebo Will? Pardubice si hrají s nasazováním brankářů, může to být trefa
BLOG MIROSLAVA HORÁKA | Tři roky měl pardubické brankoviště pod palcem, jako jednička rozjel i čtvrtý. Čekalo se, že Roman Will skočí i do aktuálního play off v pozici hlavního strážce plamene. Ale ne, první dvě partie proti mistrovi dostala na starost listopadová posila Malcolm Subban, jeho 33letý kumpán obdržel nominaci v Brně. Jak tomu rozumět a co se bude dít dál?
Staromilci vám odpřísáhnou, že do bitev o titul musíte nastoupit s tutovým prvním gólmanem. Který cítí důvěru a ví, že i když se mu pár věcí nepovede ideálně, trenéři jej nepohřbí a dostane opakovaně prostor. A až v případě vyloženého průšvihu půjde chytat parťák.
Doba však pokročila a názory proti se množí. Mějte dva velmi dobré brankáře, mluvte s nimi, prostřídávejte je, ať oba vědí, že jsou stejně důležití, zůstávají ve střehu a schopni kdykoli zaskočit za kolegu. Je tohle pardubická cesta? Může být. Na Spartě jí opakovaně věří s tandemem Kořenář – Kovář.
Roman Will z posledních tří pardubických sezon sebral tři medaile, dvě stříbra a bronz, k tomu dvě prvenství v základní části. Pokaždé zvládl play off s průměrem pod dva góly. Kdo to má? Placky se mu doma utěšeně hromadí, jenže stejně tak u mnohých, hlavně u nemilosrdně uvažujících fanoušků zapadl do kolonky brankářů, s nimiž kýžený titul Dynamo „nikdy“ neurve.
A nemusí jít jen o příznivce. Je veřejným tajemstvím, že Dynamo se už nějaký čas snaží získat vyloženě top gólmana, ideálně z NHL, nebo někoho, kdo v ní chytal spoustu skvělých zápasů a nebyl to pravěk.
Pardubičtí trenéři se zdráhali po prvním duelu s Brnem tvrdit, že Subban je oficiální jedničkou. Podrobnosti zůstaly pod zámkem, ven vyšla pouze informace, že