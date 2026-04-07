Rulíkova nominace na úvodní kemp: Kladno má první sraz. A jak je možné, že schází Měchura?
KOMENTÁŘ MIROSLAVA HORÁKA | Hned devět kladenských tváří se představí na úvodním kempu před šampionátem ve Švýcarsku. Devět tváří, které budou patřit do rodiny Rytířů od nové sezony. S mírnou nadsázkou můžeme říci, že nové Kladno umístilo do Karlových Varů svůj první sraz. Novinky v nominacích na MS 2026 sledujte ZDE >>>
Brankář Brízgala, obránce Jandus, útočníci Konečný, Marcel, Přikryl a k nim prakticky kompletní realizační štáb Rulík, Plekanec, Židlický, Pavelec. Kumpanie trenérů, kteří se v předstihu domluvili na pokračování vzájemné spolupráce, ovšem už nikoli u reprezentace, nýbrž v extralize. Na sociálních sítích se o silné kladenské klice vesele vtipkuje, prý zbývá vzít Jágra a je to komplet.
Radim Rulík splnil očekávání v tom, že nasadí přinejmenším do úvodních kapitol soustředění víc mladé krve. S tím, že ti nejschopnější možná dostanou šanci i na šampionátu. Předně na to musí mít, to je jasné a neoddiskutovatelné. Zároveň bude zajímavé sledovat, zda v případě podobné výkonnosti u mladšího a zkušenějšího borce dostane přednost později narozený. Zvlášť v olympijském roce se i na MS nabízí pořádně otestovat mladší ročníky. Myslet na budoucnost.
Konečnému nároďák přejete, ale...
Jde o to, zda se hned při prvním náboru na některé jednotlivce nezapomnělo. V hokejovém prostředí se nyní přetřásá, jak je možné, že v záplavě povolaných schází jméno Adama Měchury. Plzeňský mládenec napálil v sezoně 21 gólů, zapsal 34 bodů a měl prsty v parádní druhé příčce Indiánů po základní části. V ní nastřílel stejně branek jako Roman Červenka, umístil se v elitní desítce kanonýrů mezi zavedenými jmény, přitom ze všech hráčů z TOP 10 dostal suverénně nejméně času na ledě.
Ve třiadvaceti letech hodně slušná vizitka. Na reprezentaci to však nestačilo. Ani do prvního selektu. Přesně takové hráče s velkým potenciálem přitom potřebujete testovat, obouchávat na vyšší úrovni, rozvíjet je, ideálně s nimi ve chvílích volna probírat hokej a vše, co je s ním spojené.
Hokejová šichta na ledě není jenom o gólech, bodech a třeba takový Marcel Marcel zastane spoustu jiné a užitečné práce, ale pak tu máte i Jakuba Konečného. Jasně, velký talent, přejete mu nároďák, ale musíte to brát i z jiné strany: neprosadil se pořádně ve Spartě, za větší vytížeností odešel do Komety, ani tam mu štace nevyšla ideálně, a tak zkusil zakořenit u Rytířů. V průběhu sezony si nakonec našel svou pozici a stal se důležitým článkem týmu. Nicméně Konečný s Marcelem docílili dohromady osmi sezonních gólů (ano, Marcel naskočil později), v play off nepřipojili žádný. Porovnání s Měchurou? Ne, to neobstojí.