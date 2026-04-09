Špačkův gól měl platit, ale chápejte Pardubice, že se zlobí. Nevědí, jak se v tom vyznat
KOMENTÁŘ MIROSLAVA HORÁKA | Zatímco rozhodnutí Nejvyššího soudu mají nejsilnější precedenční účinek v českém právu a obecné soudy je obvykle následují, v nejvyšší hokejové soutěži to s precedenty bývá jinak. Nepočítají se. Je to jak kdy a na předchozí verdikty z totožných či velmi podobných situací se neohlíží. O tom jsou přesvědčeni minimálně v Pardubicích po středečním gólu Michaela Špačka.
Expardubický útočník v parádně navštěvované semifinálové sérii vítězným gólem pomohl k dorovnání manka ostře sledované sady na 2:2. Romanu Willovi trknul do betonu v brankovišti se pohybující Roman Horák. Snad se shodneme, že neomezil brankáře v zákroku. Puk by proletěl do sítě, i kdyby se sparťan gólmana nedotknul. Je dobře, že sudí Jeřábek s Květoněm branku uznali, ačkoli fajn není, že jim to u videa docela dlouho trvalo. To je obecný problém. Fanoušek pak logicky získá pocit, že ani ti nejpovolanější nemají vůbec jasno.
V tomto případě arbitři podle mého soudu přesně ctili duch pravidla 69 a rozhodli správně. K mání je i podpůrné hledisko. Od věci totiž není argument, že Roman Will kontakt s Horákem nereklamoval. Z obyčejné lidské (ne)reakce dost dobře poznáte, že provinění vůči pravidlům nevnímal a maximálně jen přemýšlel, co mohl proti Špačkově střele udělat jinak a lépe.
Přestupek však vnímali v trenérském štábu Dynama. A tady je třeba zmínit, že se nemůžete divit. Není to tak dávno, co v jejich utkání prakticky stejný nebo velmi podobný případ projednávali rozhodčí Cabák s Šírem. A rozhodli opačně. V prvním čtvrtfinálovém duelu s Kometou Lukáš Sedlák velmi decentně ťuknul do špičky betonu Aleše Stezky. Ani tady brněnskému brankáři nezamezil v chytání. Vůbec. Verdikt však zněl: odvolání gólu pro nedovolené bránění brankáři.
Dynamo na Spartě očekávalo stejný výrok, vsadilo na instrument trenérské výzvy. Jenže ouha, přišel opačný pohled na věc a potvrzení gólu. Pak se v tom vyznejte.
Úplně neplatí přímá úměra, že čím víc videa v hokeji máme, tím spravedlivěji je posuzován. Efekt je nezřídka bohužel opačný, což souvisí s názorovou rozdílností jednotlivých sudích. Přibývá nejasností nejen u gólových akcí, ale i při zkoumání, zda udělit vyšší trest za nebezpečný úder.
Ze snahy o co nejpřesnější posuzování se stalo pálivé téma nadužívání videa, vedlejším důsledkem pak někdy až neúnosně dlouhé zápasy. V play off to vydržíte, drama vás většinou pohltí, ovšem sedět na duelu základní části přes tři hodiny je občas spíš za trest.