Moták s Grossem nebyli na začátku vyvolenými. Teď je ale fér dát jim prostor
KOMENTÁŘ MIROSLAVA HORÁKA | Pavel Gross zkraje října vyklízel trenérský kabinet na Spartě, vedení klubu už nevěřilo, že má týmu co dát a že jej svým fortelem vytáhne výš. Zdeněk Moták necítil to samé u sebe, proto po vánočních svátcích podal rezignaci do rukou majitele třinecké organizace. Jeden vyhozený, druhý umořený. Oba pánové se teď sejdou bok po boku u vlády národního týmu. Je to na levačku? Není.
Neznamená to, že reprezentaci přebírají chlapi, kteří na ni zbyli. Mají za sebou bohaté a dobré kariéry, respekt je na místě. Zdeněk Moták dovedl Oceláře k titulům, Pavel Gross se jako jeden z mála zdejších rodáků prosadil v západní Evropě, v německé DEL vyhrál zlato s Mannheimem.
Oba se v posledních měsících potřebovali nadechnout, dát si odstup, nabrat znovu síly, energii a chuť do velkého hokeje. Nejspíš si uvědomují, že minimálně v závěru předchozích štací udělali kroky, které by vzali zpět a něco realizovali jinak. Což je právě teď pro národní tým jedině dobře.
Nejsou na hrušce, budou si vážit výjimečné šance, kterou přijímají s maximální pokorou. Váží si pocty vést Pastrňáka, Nečase, Dostála a další borce. To přijde obvykle jednou za život.
Pravdou je, že svazové vedení nepřichází s vysněným obsazením. Vnímá to samo hokejové ústředí i fanoušci. Alois Hadamczik neaktivoval plán A, ani B, možná ani C.