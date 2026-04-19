Vstupné na finále za 2200? Pokud najdou zákazníky, s nižší cenou by Dynamo šlo proti sobě
KOMENTÁŘ MIROSLAVA HORÁKA | Na první extraligové finále dorazilo do pardubické arény bezmála 9300 diváků, k použití cedulky s nápisem Vyprodáno scházelo udat zhruba devět set lístků. Dynamo muselo vědět, že cenotvorbou na domácí boje o Masarykův pohár vyvolá mezi lidmi pálivou diskuzi a od mnohých to schytají. Kritiku zvládnou s velkým úsměvem, o nějaké blamáži tady nemůže být řeč.
Pardubický klub velmi hrubým odhadem trhne kolem 12 až 15 milionů korun za jedno jediné víkendové utkání, za obě bitvy to může dělat něco mezi 25 až 30 miliony. Co chcete víc dodávat? Vstupenky za 2200 korun na nejlepší místa skutečně nejsou z nejlevnějších, ale pokud si své majitele našly, tak je to jenom a pouze důkaz, že cena byla promyšlena správně. A právě o nejdražší sedadla byl mezi lidmi veliký zájem. Spor můžeme vést o to, zda se povedlo dobře nastavit místa za brankou a v rozích za 1100 až 1700, kde skutečně není dobře vidět. Tady to do sebe úplně nezapadlo a nevalný zájem fanoušků o tyto sektory to potvrdil. Zrovna zde hledejte nejvíc děr do zaplnění kapacity.
Ale celkově? Průšvih vypadá jinak. O něm by se dalo mluvit, kdyby do enteria arény dorazilo kolem sedmi tisíc lidí. Navíc relativně menší zájem o finále naživo se dal očekávat. Teprve ve středu skončila jedna z nejsledovanějších sérií v extraligové historii. Kdyby se na východě Čech chtěli chovat maximálně obchodně, vstupenky na sadu se Spartou napálili výrazně víc. To samé z pohledu pražského klubu na domácí bitvy s Pardubicemi. Vyprodalo se v podstatě raz dva na obou místech. Dovolím si tvrdit, že s „třineckými“ cenami by na Spartu měli absolutně plno.
Na vyhecované semifinále jste si pořizovali kvalitní sportovní zážitek a navrch obrovské emoce. Ať chcete, nebo ne, to druhé na počátku finále s Oceláři schází. A dalo se to očekávat. Po velké vřavě bylo zřejmé, že zájem o další hokejovou porci jen pár dnů poté půjde dolů. Hokej se na finále předpokládal slušný až velmi dobrý, ovšem s emocemi už to tak žhavé není a řada fanoušků vsadila na jiný program. Pokud si navíc zjistili, že v sobotu vyjde takřka letní počasí, zařídili se odlišně.
Na sociálních sítích i jinde se kvalita programu hokejového finále srovnává s koncertem uznávané světové kapely. Na ni se za 2200 korun opravdu dostanete. To však svědčí především o tom, že extraliga je kvalitní a zábavný produkt, jenž si svého přímého diváka najde i za vyšší peníz, než bylo dosud obvyklé. Cenotvorba lístků na hokejové finále mezi dvěma regionální týmy se dá dobře porovnat i s tou na evropské fotbalové poháry Slavie či Sparty. Další plus pro hokejovou soutěž.
Máte samozřejmě i jinou možnost. Vyrazit na první kolo Stanley Cupu. Tam nezaplatíte jednotky tisíc, ale v přepočtu desítky tisíc korun za zápas. Vědí, proč to dělají, budou mít plno.
Leckdo nyní Pardubice označuje za český Moneytown. Může být. Silný zájem o vstupenky však dokládá, že nálepka Hockeytown přetrvává.