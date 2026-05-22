Itálii nepitvat, zahodit. Mazáci vědí, kdy je nutné sešlápnout plyn. K tomu potřebují i kouče
KOMENTÁŘ MIROSLAVA HORÁKA | Faktem je, že čeští hokejisté to svým oddaným fanouškům na mistrovství světa nečiní snadné. Davy skalních příznivců se vydávají přímo do Fribourgu, miliony „ostatních“ zahrnují tým podporou z domova. A pak společně debatují a kroutí hlavami, co to má znamenat. Proti Slovinsku. Proti Itálii. Jenže vedle toho pánové vyšvihli znamenité vystoupení se Švédy. Tak jaká je pravá tvář národního týmu? A proč to s outsidery hapruje? Program MS v hokeji 2026 >>>
Přiznejme si bez mučení, Rulíkův soubor nemá takovou jakost, aby opakovaně doručoval pětihvězdičkovou podívanou podle ideálních představ, tradičních nároků fanoušků, expertů a nakonec i trenérského štábu. V kostce: svádět vyrovnanou řež s velmocemi a velkými příděly likvidovat soky, střídající účast v první a druhé divizi MS. Bylo by to fajn, jenže realita je složitější, jiná. K mání oproti zvyklostem není David Pastrňák ani Martin Nečas. Borci, kteří z ničeho udeří. Najednou nemáte na koho hodit psí oči, když vám teče do bot.
Po Slovinsku padala napříč republikou slova o blamáži či fiasku. Jiná vás na první dobrou ani nemohou napadnout, polehčující okolnosti nebyly po ruce. Kdo by si dovolil vyzdvihovat bod proti hokejovým brigádníkům z Lublaně či Jesenice, v jakékoli komunitě by byl označen za nesvéprávného. Přestože hra nebyla úplně zlá.
Jenže ono všechno souvisí se vším. Kdyby Češi Slovince spláchli, kdo ví, s jakým mentálním nastavením by vstupovali do mnohem důležitější bitvy s Tre kronor. Facka pomohla a viděli jste na Švédech, jak masivně se spletli v odhadu schované síly a možností ideálně připraveného soupeře. V tom umí být žlutomodří seveřané arogantní, znovu to neodhadli.
Češi byli od prvních vteřin odhodlaní vyždímat ze sebe maximum, k tomu takřka do puntíku plnili základní trenérská zadání. Síla v osobních soubojích, pohyb, rychlé přihrávky bez kvedlání, střely z první, kvalt před bránu na dorážku a patřičný důraz. Od první do poslední sekundy. Způsob domobrany v poslední třetině, kdy Švédi ustavičně a bez úspěchu kroužili okolo vstupních dveří, byl velmi působivý.
S českými góly se roztrhnul pytel, v první třetině měly padnout hned čtyři! A viděli jste na Janu Ščotkovi, v jakém rozpoložení se nachází. Ač mu to vyneslo předčasný odchod do kabin, v osobní odplatě za příkoří způsobené kamarádovi Voženílkovi jste seznali, že je parádně ponořený do hokejové války.
Formát MS je pro vyspělejší země otravný
Jakmile z každé klíčové složky výkonu odeberete pár procent, ocitnete se v nesnázích a výsledkově hůř přijímaných partiích se Slovinskem a Itálií. Můžete si stokrát říkat, že navážete na Švédy, ale nejde to. Hlava je prevít,