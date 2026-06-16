Nevěřili mu jako hráči ani trenérovi. Na NHL nemá... Jenže dříč Prospal zase všem ukázal
BLOG MIROSLAVA HORÁKA | Vstup Václava Prospala na scénu NHL není velkým překvapením, každopádně je obrovským oceněním přímo pro něj. Nikoli pro český hokej, to je třeba říci si rovnou. Ten nemá na progresu a cestě dvojnásobného mistra světa zpět na elitní hokejovou mapu žádnou zásluhu. A pokud, tak malou. A leda v tom smyslu, že když jednapadesátiletý kouč odsud odcházel otrávený z prostředí a vztahů v něm, vsadil vše na zámořskou kartu. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun>>>
Pokud si některý z trenérů s českým pasem trpělivě vyšlapával cestičku ke splnění snu, pak on. Pamatuju si, jak mi sklonku aktivní kariéry vyprávěl, že by se jednou chtěl stát generálním manažerem v NHL. Sakra odvážný cíl! Ale to by nebyl zanícený Václav Prospal, aby tomu nevěřil a nešel si za svým. Postupné své plány zredukoval na trenérské pozici v nejlepší soutěži světa. Koučování jej extrémně chytlo, bavilo jej z hráčů ždímat maximum, dolovat beze zbytku jejich potenciál. Tak jak to měl sám se sebou.
Z pohledu majetnictví hokejového talentu nebyl Prospal extra pronikavým hráčem své generace. Upřímně, byl přehlížen až hrubě podceňován. Málokdo jeho teenagerské plány o trvalém ukotvení v NHL bral vážně. S jeho bruslením a nic moc koncovkou? A vida, z pochyb se vyklubala báječná kariéra s více než jedenácti sty starty a ceněná pozice mezi historicky nejproduktivnějšími Čechy, kteří kdy na půdě největšího hokejového divadla působili.