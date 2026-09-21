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Slovan do extraligy? Musí ohromit. Aby v Česku hrál spodek tabulky, postrádá smysl

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Bonus: Patří Slovan do české ligy? Plusy, minusy, reakce. Do Hradce míří posila • Zdroj: iSport.cz
Hokejisté Slovanu Bratislava
Hokejisté Slovanu Bratislava
Hokejisté Slovanu Bratislava
Hokejisté Slovanu Bratislava
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Miroslav Horák
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KOMENTÁŘ MIROSLAVA HORÁKA | Bratislavský Slovan do české extraligy? Nic nového pod sluncem. Snahy významné slovenské hokejové značky expandovat na zahraniční trh nejsou extra novinkou. Klubu na Dunaji přijde tamní soutěž malá už dobré dvě dekády, proto se kdysi nechala zlanařit do nadnárodní KHL, kde však velkou díru do světa neudělala. To spíš do svého rozpočtu, peníze po sedmi letech došly a Slovanu nezbylo než se pokorně vrátit domů. Mělo by se hokejové Česko snažit o připojení slavné značky?

Je jednoznačné, že jde o Slovan, kdo potřebuje českou extraligu mnohem víc, než česká extraliga potřebuje Slovan. Hlad slovenské veřejnosti po domácích bitvách se Spartou, Kometou, Pardubicemi a dalšími tradičními týmy je výrazně vyšší než v opačném gardu. Sparta mívá plnou arénu i bez Slovanu, to samé s nejvyšší pravděpodobností Kometa na novém stadionu.

Dokážu si představit obrovský zájem lidí a vyšponovanou cenu vstupenek Slovanu na české týmy. Pro někdejší bratry naprostá pecka a prémiový svátek,

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