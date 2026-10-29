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Moták na nic nečeká: hvězdy, mladá krev, pořádná hra, výsledky! Ale jedno jméno šokuje

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Sport Magazín a rozhovor s reprezentačním trenérem Zdeňkem Motákem • Zdroj: isportTV
Zdeněk Moták na nominační tiskové konferenci
Zdeněk Moták na nominační tiskové konferenci
Zdeněk Moták na nominační tiskové konferenci
Zdeněk Moták představuje nominované hráče
Trenér Zdeněk Moták v doprovodu generálního manažera reprezentace přichází na nominační tiskovou konferenci
Trenér Zdeněk Moták, generální manažer A-týmu a ředitel sportovního oddělení reprezentací Milan Hnilička
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Miroslav Horák
Miroslav Horák
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KOMENTÁŘ MIROSLAVA HORÁKA | Zdeněk Moták potvrdil očekávané. Na svou první akci bere mix prověřených pardálů, méně okoukaných tváří i pár nováčků. Od každého něco. Možná, že mazáků bere víc, než by jeden předpokládal, zároveň nejde o extrém, jenž by spočíval v náběru všeho nejsilnějšího made in Czech, co evropský led nabízí. Není to ani sestava teenagerů či jen o pár let starších bažantů.

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Jde každopádně o výběr, jenž by měl doručit zajímavý výsledek, nabídnout atraktivní, celoplošný a agresivní hokej, protože na to je dostatečně silný i stavěný. Hlavní kouč evidentně na nic nečeká, míní okamžitě zapůsobit.

Zakomponování mládí

Napoprvé o O2 aréně proti Švédům a pak i o víkendu v Helsinkách. Z reprezentace hodlá od prvního dne stavět živý organismus s kostrou a prostředí, do nějž se každý bude těšit, protože v něm fungují dobré vztahy a vzniká místo i pro individuální posun.

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