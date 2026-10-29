Moták na nic nečeká: hvězdy, mladá krev, pořádná hra, výsledky! Ale jedno jméno šokuje
KOMENTÁŘ MIROSLAVA HORÁKA | Zdeněk Moták potvrdil očekávané. Na svou první akci bere mix prověřených pardálů, méně okoukaných tváří i pár nováčků. Od každého něco. Možná, že mazáků bere víc, než by jeden předpokládal, zároveň nejde o extrém, jenž by spočíval v náběru všeho nejsilnějšího made in Czech, co evropský led nabízí. Není to ani sestava teenagerů či jen o pár let starších bažantů.
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Jde každopádně o výběr, jenž by měl doručit zajímavý výsledek, nabídnout atraktivní, celoplošný a agresivní hokej, protože na to je dostatečně silný i stavěný. Hlavní kouč evidentně na nic nečeká, míní okamžitě zapůsobit.
Zakomponování mládí
Napoprvé o O2 aréně proti Švédům a pak i o víkendu v Helsinkách. Z reprezentace hodlá od prvního dne stavět živý organismus s kostrou a prostředí, do nějž se každý bude těšit, protože v něm fungují dobré vztahy a vzniká místo i pro individuální posun.