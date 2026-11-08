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Charakter předčil bodový zisk, práce nového realizáku dává smysl. Co se musí zlepšit?

Matěj Stránský vstřelil druhý gól Česka
Matěj Stránský vstřelil druhý gól ČeskaZdroj: ČTK / Kamaryt Michal
Radost českých hokejistů v utkání se Švýcarskem
Dominik Frodl v brance Česka
Daniel Voženílek napadá soupeře
Radovan Pavlík v utkání se Švýcarskem
Radovan Pavlík v utkání se Švýcarskem
Švýcaři se radují z branky do sítě Dominika Frodla
Zadumaný Filip Chlapík
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Miroslav Horák
Miroslav Horák
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KOMENTÁŘ MIROSLAVA HORÁKA | Úhel pohledu. To je ta podstata, která se váže k prvnímu vystoupení národního týmu v sezoně. Čeští hokejisté nejprve doma padli se Švédy, v sobotu s Finy, v neděli se přeli se Švýcary. Pesimisté vidí převahu porážek a vytasí argumenty, že jen výsledky se počítají a průběh bitev historii nezajímá. A budou mít pravdu. Optimisté hodí na stůl větší než malé množství pozitivních argumentů, na nichž lze stavět do dalších měsíců. Rovněž jim těžko povíte, že jsou mimo, protože v obou helsinských partiích Češi vládli, měli drtivou herní převahu. Míra chtění zvedat na konci ruce nad hlavou byla nebývalá. Co si vybrat? Odkud si vzít víc?

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Smutným faktem zůstává, že český hokej dlouhodobě, víc než je zdrávo, umírá na neproduktivní finální fázi, na zásadní položku. Klíčový neduh však nevyřešíte na úrovni dospělé reprezentace a při týdenních srazech. Jde o churavou diagnózu celého tuzemského hokeje, částečně o záležitost metodiky, možná trenérského i hráčského přístupu od mnohem nižších kategorií, než je propíraná špička ledovce. Zkrátka nevychováváme zabijáky.

Z pozice reprezentačního kouče chlapů můžete pokračující vývoj teoreticky přiškrtit takovým stylem a systémem hry, který hráčům přinese o fous víc času na finální palbu. Jenže tohle nepřijde hned, vyžaduje to dlouhé ladění. A upřímně, nakolik je reálné z toho vytřískat razantní změnu? 

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