Zákulisí plaveckých závodů: Co nevidíte v televizi. Proč je nejdůležitější akreditace?

Plavec Gemov: Recituje Šimka, Cimrmany i Pottera. Co říká důchodkyním v bazénu?
Plavec Gemov: Recituje Šimka, Cimrmany i Pottera. Co říká důchodkyním v bazénu?
Ondřej Gemov
KOMENTÁŘ ONDŘEJE GEMOVA | Je to tady, můj první příspěvek do rubriky a z úcty k názvu jsem se rozhodl vzít to opravdu z Jiného úhlu. Napadlo tě někdy, co musí plavec na vrcholných akcích podstoupit nebo co musí dodržovat, a není to vidět v televizi? Co je to headshot? Proč nejdůležitější věc na plaveckých Evropách a světech nejsou plavky? Co se děje, než plavce vůbec vpustí na start? Všechno se dozvíš! Darujte roční iSport Premium za zvýhodněnou vánoční cenu >>> 

Momentálně se na reálným mistrovství Evropy nacházím, takže to budeš mít z první ruky. Na všech těchhle akcích pro tebe nejsou nejdůležitější plavky nebo brýle, ale akreditační karta. Na to, abys ji získal, musíš mít sebou pas, takže EU ne EU, na občanku si nikde nezaplaveš.

Bez akreditačky nemůžeš nic, nepustí tě na stadion, na samotný bazén, občas ani do oficiálních autobusů ne. Musíš ji mít u sebe, když jdeš na dopingovku, v podstatě kamkoliv. A už vůbec tě nepustí na start. Tam se s ní prokazuješ, berou si ji od tebe a po startu ti ji vracejí.

Podle týhle karty taky dopingovka pozná, že jsi to ty, koho hledají. Teď se právě vracíme k tomu, že plavky pro tebe nejsou nejdůležitější. Plavky (nebo cokoliv v čem plaveš, brýle i čepičku) si vždycky můžeš půjčit, plavky můžeš vyžebrat klidně i od soupeře, ale

