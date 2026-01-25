Sport, rap, kérky a móda, to jsem já. Spojení s vyšším přesahem? Bad Bunny
KOMENTÁŘ ONDŘEJE GEMOVA | Dneska bych, vážení čtenáři, začal u sebe. Lidi, co mě znají, mě mají spojenýho s několika věcma. Sport, rap, kérky a móda. Pokud bych měl najít nějaký dokonalý spojení, který má teď zrovna vyšší přesah, byl by to BAD BUNNY. Portorikánskej zpěvák/rapper, nejposlouchanější hudebník na světě dle Spotify, což je nejrelevantnější a momentálně největší hudební platforma.
Co se týče sportu, aktivně se věnuje wrestlingu v organizaci WWE, která je globálně číslo jedna. Samozřejmě, ty zápasy jsou jen jako a je to divadlo, ale člověk musí makat, aby nějak vypadal, a hlavně musíš bejt dokonale vycvičenej v kaskadéřině, a to je dost velká dřina.
Letos bude vystupovat na halftime show na Super Bowlu. Rovnou ti můžu říct, že v kariéře hudebníka neexistuje větších milníků. U nás v Česku se o týhle události celkově moc nemluví, což je škoda, protože lepší hudební show těžko zažiješ. Čti dál a pochopíš proč.
Bad Bunny se narodil v Bayamónu, co je druhý největší město v Portoriku. V dnešní době má přezdívku King of the latin rap. Globálně populární začal bejt v roce 2016 a na kontě má třeba 3 ceny Grammy a byl nejposlouchanějším hudebníkem v letech 2020, 2021, 2022 a 2025. V roce 2023 byl druhý a 2024 třetí, což jenom dokazuje jeho relevanci.
Možná bys čekal, že nejstreamovanější umělec bude zpívat anglicky, ale nesmíš zapomenout, že přes 590 milionů lidí na světě mluví španělštinou, což ji činí druhým nejrozšířenějším mateřským jazykem po čínštině. Ale hlavně… V Latinský Americe jsou na svoje slavný hudebníky enormně pyšný a upnutý. Berou je tam skoro jako božský entity, a jak určitě víš, tyhle národnosti jsou hodně veselý, hudba tam hraje nonstop a poslouchají právě svoje lidi. Nehledě na to, že ta hudba má exotickej a taneční vibe a hrozně rychle tě vtáhne a pohltí, proto jí přijdou na chuť i lidi mimo tenhle region, a proto je tak populární a tolik streamovaná.
Učitelka by mi řekla, že se to nedá číst
Já vim, že v tomhle článku nešetřím předponou nej, učitelka na češtinu by mi řekla, že se to nedá číst, ale taky mi v minulosti řekla, že nikdy, nikdy nebudu psát nic veřejně, a podívej se teď. Haha!
Ale dneska to bez „nej“ nepůjde… Super Bowl, v Americe největší sportovní svátek. Když na to přijde, jsou prázdný ulice, vykoupený brambůrky a všechny podobný snacky v obchodech, a každej sleduje finále ligy NFL. Američani fandí americkýmu fotbalu tolik, že i 18. divize někde uprostřed Texasu naplní místní stadion. A teď si představ finále těch top teamů.
No a v rámci tohohle zápasu se o poločasu odehraje halftime show. Což je max 15minutový vystoupení, ale i tak je to největší hudební scéna a „koncert“ světa. Aby tě jako interpreta pozvali na halftime performance, musíš bejt zkrátka skutečně Áčkový hudebník a pro tenhle průmysl skutečně relevantní.
To vystoupení vypadá tak, že se během krátký chvíle připraví stage, konstrukce, navozí se auta a všechno, co je potřeba. A pak je třeba to zase uklidit, protože předtím i potom na hřiště vbíhají hráči. Logicky.
Trump řek, že je to absurdní
Třeba když měli v roce 22 vystoupení 50 Cent, Snoop Dogg, Dr. Dre a Eminem, měli tam na stagi vyloženě barák, na kterým rapovali, a byla to za mě jedna z nejlepších shows tam. No, a letos bude mít tu čest na tomhle sportovním klání hrát Bad Bunny.
V USA to v určitých kruzích vyvolalo kontroverzi. Donaldu Trumpovi, jeho oranžovýmu simbiontovi na hlavě a jeho podporovatelům se nelíbí, že nebude letošní show v angličtině, ale ve španělštině. Trump řek, že o Bad Bunnym nikdy neslyšel, a že je to absurdní. Úřady taky hlásí, že budou na místě Super Bowlu agenti a může dojít k zatýkání ilegálních migrantů právě z Latinský Ameriky. Zní to jako nějaká konspirační teorie, ale sám Bad Bunny z tohohle důvodu zrušil všechny zastávky v USA v rámci svýho světovýho turné.
Pojďme to zakončit na pozitivní notě. Bad Bunny živáky umí a sám řek, že to bere jako poctu všem, který na takovýhle hřiště svojí dřinou vstoupí. Ty si hned teď po dočtení pusť na youtube jeho track „Chambea“, v klipu vystupuje i Ric Flair, což je wrestlingová legenda, a je v něm spousta wrestlingových referencí. Na jedněch závodech jsem na ní nastupoval, když mě před startem představovali, a bylo to fakt skvělý.
O to víc se na halftime show těšim a ty se těš na další článek tady, protože v mym příštím příspěvku rozebereme SB víc dopodrobna. Představíme si ty nejlepší vystoupení a udělam menší storytime o loňský halftime show, protože o tu se postaral rapper Kendrick Lamar. Bylo za ní mega zajímavý story a pro Kendricka to byla obrovská výhra jak v osobní rovině, tak v rap game, tak i v celym hudebním průmyslu.
See ya!