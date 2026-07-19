Ha-Ha-Ha-Haaland HEY! Virál světový kategorie, influencerka jako holčičí Erling
BLOG ONDŘEJE GEMOVA | He is blue just like his dad, now he is in Etihad, Ha-Ha-Ha-Haaland HEY! AI song, kterej, pokud jsi aspoň jednou za poslední dobu otevřel Instagram, jsi slyšel minimálně pěttisíckrát. Pavouk play off MS 2026 >>>
Aktuálně asi nejpoužívanější sound na sociálních sítích, kterej je nazpívanej do rytmu písně Moscow Moscow, vzniknul na počest norskýho blázna Erlinga Haalanda, kterej je, bez ohledu na výsledek mistrovství, vítěz v rámci internetu a sítí. A OG, kterej tě právě opět zdraví od psacího stroje, ti řekne, proč má na socials takovouhle sílu a co ve světě netu a Instagramu vedlo k tomu, že tam má v těchto dnech takový úspěch.
Erling Haaland, útočník Manchesteru City, ve kterým hrál před čtvrt stoletím i jeho táta (proto se v té písní zpívá, že je blue like his dad), to začal marketingově vyhrávat ještě před mistrovstvím světa, díky fotce celý repre, na který byli všichni odění jako Vikingové, a měla velký úspěch. Pokračovalo to norskou krasojízdou, jež mnohé překvapila, a díky tomu, co Erling předváděl na hřišti, oslovila další masu lidí. No a během toho přišel první velký impact, a to konkrétně pověstný norský veslování. Nemusím to asi dlouho vysvětlovat, všichni jsme to viděli.
Jenže na internetu to způsobilo lavinu a na Erlingově Instagramu mají jeho 3 veslovací videa celkem 40 milionů lajků. To už je virál světový kategorie. Na toto konto začaly vznikat příspěvky, videa a reelsy, ve kterých lidé do rytmu předstírají veslování se silným pokřikem RU! A v tento moment se bavíme o lidech v důchoďácích, o dětech ve školce nebo o ožralých fanoušcích v letadle během letu, ke kterým se přidala i posádka. Na všech těchto lokacích lidi na kameru veslovali. Z virálu se zkrátka stal trend. A na ten se toho pak nabaluje spoustu. Mimochodem, když vyhledáš na Googlu jeho osobu, vyjede ti přes obrazovku animace veslujících Vikingů.
To všechno jsi mohl zaregistrovat ty sám, co zkrátka na internetu hitlo každýho. Výsledky na hřišti, veslování apod. Teď se ale dostaneme spíš k zajímavosti, která potvrzuje Haalandovu dominanci na sítích. Řeč je o videu od beauty influencerky Emy Kate Willman. Ta na svým Instagramu zveřejnila videonávod, jak zaplétat copánky - a jak si můžeš všimnout na screenshotu tady na stránce, vypadá jako Erling v holčičí verzi.
Kromě toho, že jí to video bouchlo, právě kvůli jejímu vzhledu, a nasbíralo obrovskej počet views, sám Haaland jí pod to video napsal komentář, kterej nasbíral přes půl milionu lajků. A to je obrovský číslo, pokud se bavíme o komentářích, ty nemají zdaleka tolik jako video. Sama influencerka se suchým humorem vyjádřila, že dostala přes sto tisíc komentářů, protože vypadá jak on. A jestli se zkrátka nemůžeme vrátit do časů, kdy jí lidi psali, že vypadá jak Zara Larsson. To je švédská zpěvačka, která je skutečně hezká, takže pro holku je to asi lepší kompliment než to, že vypadá jak dvoumetrový, blonďatý hovado.
Celkově je její profil a komentářová sekce plná trollů, který se toho chytili a píšou jí do komentáře například gratulace ke gólům, k výhře a k tomu, co skutečnej Haaland předvedl na hřišti. Jak říkám, internetovej dopad má ten kluk fakt velkej, ale není to náhoda. Je to světově skoro nejvíc sledovaná sportovní událost, a s tím se tyhle věci spojujou tak nějak přirozeně.
Potvrzuje to i, že například vůbec ten nejlajkovanější příspěvek na Instagramu má na kontě Lionel Messi, a to právě v momentu, kdy třímá nad hlavou trofej z minulýho mistrovství světa roku 2022, kde Argentina vyhrála. Nasbíral na ní kolem 72 milionů palců nahoru. Jsem si jistej, že kdyby se Norsku podařilo vyhrát, byla by Erlingova fotka schopná sundat Messiho z trůnu tím, kolik lajků nasbírá.
Dneska jsem ti chtěl zkrátka přinést jinej pohled na dění šampionátu, než ti přinese moderátor sportu v TV, kterej stejným způsobem pindá už 30 let. Když tohle píšu, ještě nejsou odehraný všechny čtvrtfinále, ale fakt strašně doufam, že se Haaland a jeho Norsko dostane co nejdále, protože díky tomu vznikne na sítích tolik materiálu, že se bude část mé duše, která je nevyhnutelně s internetem a sociálníma sítěma spojená, tetelit, až se jí srolujou ponožky.
Sleduj to, neboj se toho, má to přesah mimo hřiště, kterej tě minimálně dokáže pobavit. Enjoy.