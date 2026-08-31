Gemov za oponou plaveckého ME: dvě historická zlata, loučení legendy a start Rusů
BLOG ONDŘEJE GEMOVA | Zdar, OG opět usedá k psacímu stolu, aby sis zase mohl počíst. A co dneska probereme? Plavecký mistrovství Evropy, který nedávno proběhlo v Paříži a bylo pro českou výpravu velice úspěšný. Shrneme si nějaký highlights, primárně český, dáme rating atmosféry a podíváme se i na končící kariéru mýho fav plavce.
Plavecký vrchol letošní letní sezony proběhl v Paříži, která štafetu převzala od ultra vyhřátýho Bělehradu, kde se uskutečnil před dvěma lety. Tohle mistrovství bylo hodně sledovaný, mimochodem, divácky jsme překonali atletiku. Zaslouženě, protože víš jak… Odpočinek, co mají atleti na tréninku mezi úsekama v minutách, my plavci máme v sekundách, takže co bys chtěl. Ale dost už rýpání, pojďme na výsledky.
V rámci Česka jsme měli 2 zlata! O první se postarala Bára Seemanová, která svojí ikonickou kraulovou dvoustovkou úplně dokopala její soupeřky. Sama řekla, že to byl její nejlepší a nejpovedenější závod ever. Taktika byla taková, že musí první stovku držet s Marrit Steenbergen z Holandska, která jede jak tank od začátku, ale pak už trochu dochází síly, protože výdrž ve druhý stovce zas takovou nemá. A právě ta druhá stovka byl moment, kde měla Bára nastoupit a začít to drtit. Tahle taktika do puntíku vyšla a Bára si tak na týhle trati vyplavala už třetí titul v kariéře.
Kdo si vyplaval svůj první evropský a pro Česko historicky první evropský titul v mužský kategorii, byl Mira Knedla.
Tenhle kluk, kterej mimo bazén funí, jak když leze divoký prase z bukvic, si ho vydobyl na znakový padesátce. Potom, co si vyplaval stříbro na ME v krátkym bazénu 3/4 roku zpět, i tady patřil k favoritům.
Neměl to ale vůbec jednoduchý, protože poprvý od začátku situace na Ukrajině mohli na podobným šampionátu startovat i Rusové, a ti patří ke znakovým esům. Ono se to potvrdilo i na stupních vítězů, protože za Mirou se umístili na druhým i třetím místě. Stříbro bral Kliment Kolesnikov, kterej je v týhle disciplíně světovej rekordman.
Žádná taktika, prostě skočíš
Rád bych ti popsal v tomhle závodě taktiku podobně, jako tomu bylo u Báry, ale tady to zkrátka úplně nepůjde. Tohle je padesátka, nejkratší bazénová disciplína, tam není žádná taktika, prostě skočíš a řežeš ze všech sil. A snažíš se nechybovat, protože jakákoli chyba je v podobnym sprintu hodně trestaná, tam rozhodujou opravdu jen setiny a žádný chyby se neodpouští…
Můžu ti ale říct jedno: že Mira dodržel svůj signature, což je nejrychlejší reakce na startu. Ve většině znakových závodů, který jede, má nejrychlejší start. A tady tomu nebylo jinak. Tahle schopnost je v padesátce velice přínosná.
Pojďme na highlight, kde hlavní roli nehraje český jméno. Hodně silnej moment byl, když končil kariéru domácí Florent Manaudou. Já jsem měl za život málo vzorů, ale Florent mě jako malýho sopláka hodně bavil. Pamatuju si jeho výkon na krátkym světě v Doha, kde vyhrál snad všechny padesátky, udělal i světový rekordy. Vyhrál olympiádu v Londýně. Je pokérovanej, obrovskej a zajímavost je, že si během kariéry řekl, že půjde na pár let hrát profi házenou, tak si dal od plavání pauzu, hrál házenou a pak se do bazénu zas vrátil.
Vždycky na začátku finálovýho půldne přišla nějaká plavecká osobnost a roztleskala bazén. Jako když v atletice skokan roztleská crowd před pokusem. Tím se zkrátka zahajovala finálka. A jeden půlden to dělal v rámci rozloučení právě i Florent, kterej měl za sebou svoje lidi, ale i třeba soupeře, na tuhle událost přiletěl například Kyle Chalmers z Austrálie, což je taky sprinter a plavali spolu bok po boku na závodech. Celý tohle udělalo obrovskou atmosféru, která byla nezapomenutelná.
Nutno podotknout, že celkově byla atmosféra skvělá. Já měl možnost závody komentovat pro ČT a musím říct, že Francouzi tu atmosféru fakt vymazlili, jako fanoušci byli hlasití a hlavně i DJ byl profík a hrál tak, že celej šampionát působil jako obrovská show.
Tolik k ME v plavání, který bylo povedený ve všech segmentech. Díky, že jsi dočetl, a pokud jsi sledoval v TV finálovej půlden v neděli, tak ten, co ti skuhral z televizních reproduktorů, sypal ti postřehy a byl placenej z tvých daní, jsem byl já.