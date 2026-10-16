Plavecké pomůcky. Kterou si koupit a která je nejodpornější? Plážové šortky fakt ne
BLOG ONDŘEJE GEMOVA | Zdar, OG je zpět u psacího stroje a dneska se budeme bavit o plaveckých pomůckách. Probereme je od samostatných plavek až třeba po pásek nebo padák. Vim, že nevíš, co to v tomhle segmentu je, ale neboj, dozvíš se. Nebude to ale takhle basic, na každou tu pomůcku si dáme rating 1-10, jak moc je pro člověka, kterej se učí plavat, využitelná, jestli si jí koupit, nebo jestli ji radši na pultech nechat, protože ti bude k ničemu. Budeš překvapen, kolik pomůcek vlastně existuje. Let’s go.
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Začneme u největšího základu a naprostého minima.
PLAVKY + BRÝLE rating: 11/10
Vim, že teď v řadě čtenářů vyvolám pocit, jestli si dělám srandu, že to je snad jasný… Kamaráde, víš, kolik lidí přijde na bazén a strašně se diví, jak se jim špatně plave, protože mají na sobě plážový šortky? S těma má problém plavat profi plavec, natož člověk, kterej poprvé za život uplaval 100 metrů v kuse.
Následně brýle… A zase slyším někoho, kdo si řekne: ,,Na co brejle? Plavu s hlavou nad vodou, nebudu utrácet tisíce za plavecký brejle, zbytečný.“
Ok, boomer, pokud plaveš s hlavou nad hladinou a plánuješ si blokovat svůj krk i nadále a plavat stylem, kterej ti nic nedá, tak je nepotřebuješ. Ale pokud se chceš v plavču zlepšit, jsou nezbytný. Představ si, že se učíš novým pohybům a najednou přijdeš o svůj nejdůležitější smysl. Tvoje koordinace je hned o 10 levelů dole. Musíš vidět kolem sebe i z hlediska bezpečnosti a očím chlorovaná voda taky nedělá dobře. A rozhodně nestojí tisíce. Brýle, ve kterých jsem já udělal českej rekord, stály přesně 995 korun.
ČEPIČKA: 0 – 10/10
Čepička • iSport.cz
Proč může mít čepka 0 i 10? Jednoduše. Pokud máš účes jako Ghándí nebo Benito, skutečně čepičku nepotřebuješ. Pokud ale máš vlasy, které ani nemusí být ultra dlouhé, stačí i třeba 15 čísel a snažíš se třeba o kraula, automaticky se vlásky začnou chovat jako slon v pokoji. Budou všude… A brýle ti budou k ničemu, protože ti je vlasy zakrejou. Pokud toto čte nějaká slečna, co má vlasy po pás, v tom případě má čepička opravdu rating 10. Jednak se na nich ve vodě oběsí, protože ji celou omotají a plavat se s tím nedá, a pak taky proto, že vlasy dělají velký odpor.
Když jsem měl já na hlavě brokolici, plaval jsem s čepkou a při vyplavání jsem ji sundal, přišlo mi, že najednou vážím o 2 kila víc. Natož, když má někdo vlasy dlouhý jak Jorga Kotrbová ve svý nejslavnější roli. To se ti pak trénuje těžko.
PLAVECKÁ DESKA: 9/10
Pokud to s nějakým plaveckým tréninkem myslíš vážně, deska je určitě vhodná jak pro úplný začátečníky, tak i pro profíky. Plavání nohou, nějakých cvičení, když si jí dáš mezi stehna, tak na plavání paží… Miliony věcí se s ní dají dělat. Když s ní plaveš paže a dáš si ji mezi nohy, deska tě dokáže lehce nadnášet a drží ti tvůj ctěný zadek u hladiny, takže se na polohu těla nemusíš tak soustředit, deska tě podrží. Existuje milion tvarů a stojí pár stovek. Jak jsem říkal, má spoustu využití a daly by se s nimi popsat všechny strany tohoto magazínu.
PLOUTVE: 8/10
Za mě jsou ploutve 10/10, ale musel jsem jim 2 body ubrat, protože úplnýmu začátečníkovi bych je nedoporučil. Ale když už dokážeš udržet správnou polohu, vypadáš ve vodě aspoň trochu plynule a děláš už třeba i nějaký zdokonalovací technický cvičení, ploutve jsou pro tebe jako stvořený. Technický cvičení se většinou plavou pomalu a při některých musíš hodně kopat nohama, aby ses na hladině udržel. Ploutve ti samozřejmě dají větší rychlost, ale i větší pocit jistoty, pokud máš problém udržet zadek u hladiny, ploutve můžou pomoct. Pokud kopeš nohama žalostně a padají ti ke dnu, ploutve tě dokážou podržet. Ale pokud ses teprve naučil foukat bublinky pod vodu, s koupí bych počkal.
PACKY: 4/10
Packy ti umožní silnější záběr, krásně ti navedou ruku do záběru, i v rámci nějakýho tréninku síly ve vodě jsou super. Ale začátečníkovi moc nepomůžou. Pokud si nejsi v kraulu (jiný způsoby s nima skoro ani neplaveme) už jistý, budou pro tebe přítěž. Napřed je třeba umět správný pohyb ruky, dostatečně technicky správně a silně bez packy. Pak klidně můžeš upgradovat. Já bych bez nich nedal ani ránu, kraulové paže s packama jsou skoro můj fetiš, pro mě mají rating 10/10, ale pro začátečníka trénujícího techniku, kterej měl nedávno problém uplavat v kuse padesátku, nejsou správný pomocník.
ŠNORCHL: 8/10
Šnorchl má rating poměrně vysoký. Ten bych ti, jako začátečníkovi, naordinoval poměrně brzy. Když už bychom zvládli základy kraula a pilovali rotaci těla, dal bych ti šnorchl do úst, abys nemusel otáčet hlavu pro nádech. Koukal by ses při kraulu krásně pod sebe a nechal hrudník a ramena krásně rotovat, zatímco hlava by byla nehybná. To byl jeden příklad z mnoha. Na první tréninky ho mít nemusíš, ale brzy po něm by přišla jeho chvíle.
PADÁK A PÁSEK S KALÍŠKY: 1/10
Padák a pásek s kalíšky • iSport.cz
Spoiler alert! Všechny pomůcky, co tady teď dál budou, jsou pro tebe, jako pro nováčka, spíše škodlivé a jsou tady spíš informativně, co my plavci používáme. Ale zároveň to můžeš brát tak, že to jsou věci, kterých by ses měl vyvarovat.
Tohle jsou odporové pomůcky. Tyhle kraviny (nesnáším s nimi plavat) jsou pro trénink síly jako takové. Máš něco, co ti klade odpor, a ty se ho snažíš překonat. Jako v posilovně. Plavou se s tím většinou sprinty, krátké, rychlé, silové úseky. Padák má několik velikostí, anebo si za ten špagát můžeš připnout takovou tu odpornou, barevnou houbu na mytí, kterou používá můj dědek. Jako odporová pomůcka je ale skvělá, nasaje vodu a ty si s ní pak mákneš. Ale vydrž, až budeš pokročilý.
PONOŽKY: -10/10
Tohle je za mě nejodpornější pomůcka. Prostě síťka s gumou, dáš do toho nohy, utáhneš to kolem kotníku a plaveš. No, plaveš, hahaha… Snažíš se neutopit. I profi plavec si u toho přijde, jako kdyby dlužil mafii, oni by mu dali nohy do tvárnice a hodili do oceánu. Vypadá to neškodně, ale plavat s tím je větší peklo, než si myslíš. Je to taky odporová pomůcka, jak popisuju u pásku a padáku.
GUMA: ?
Asi nechám bez ratingu. Když máme tréninky, kde je kolem nás i veřejnost a používáme gumu, vždycky se najde někdo, kdo se přijde zeptat, na co to je. Zapneš pásek, ze kterýho jde guma, která se dokáže natáhnout i na 25 metrů. No a ty můžeš buď druhej konec někam přivázat a tu gumu svým plaváním natahovat, anebo dát ten protější konec koučovi, dojít po břehu na druhej konec bazénu, skočit do vody a nechat se s ní obrovskou rychlostí přitáhnout zpět. To je pro lidi kolem vždycky atrakce. Trénuje se tím zase síla i maximální rychlost, sprinty a tak.
Pro nováčka je to ale nepoužitelný. Vidět někoho, kdo na té gumě nikdy nebyl, jak se napne a pak ho ta guma ve vodě tahá mega rychle dopředu, je velká sranda. Nezvládají to ani profíci, když jsou na ní prvně. Nedá se to popsat, musí se to zažít. Je to jako Jeden prsten z Lord of the Rings… Je to obrovská síla, ale neovládneš ji. Guma vždycky vyhraje.
Teď už víš, jaký pomůcky používáme při tréninku a který můžeš využít, když se plavat učíš, na který si počkat a na který se vykašlat úplně.
Dík a zas někdy.