Tetování není jen pro kriminálníky. A jak si z něj neudělat skřeta z Gundabadu?
BLOG ONDŘEJE GEMOVA | Zdar, OG opět zde. Podívej se na moji fotku. Řekl sis: No fuj, tetovanej, jak kdyby prošel Valdicemi? Ok boomer, slyšel jsem to už 100x. Proč je to špatně? Protože tetování je starý přes 6000 let a to, že byli tetovaní jen zločinci, je přežitek z doby za komára. Jestli ses tam zasek, nevadí, já tě odseknu!
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Tetování je můj velký signature, každý mě s tím má spojenýho. Asi proto, že plavci většinou tolik tetování nemají a každý si toho hned všimne. Regulérně jsem po jednom úspěšným závodě dostal od novináře první otázku na to, co si nechám o volnu vytetovat. Neurazilo mě to.
Jak stará věc to tedy je? Nevím, ale řeknu ti jedno slovo: Ötzi. Mumifikovaný tělo muže, který bylo nalezeno v Ötztalských Alpách. Tenhle člověk tam zemřel cca 3400 let př. n. l. a měl na sobě 60 tetování. A to samý platí i o tisíce let starých mumiích, který byly nalezený skoro na 50 různých nalezištích po celým světě. Přes celou historii tetování sloužilo jako vyznání víry, lásky, ukázka postavení i třeba jako forma trestu. A bohužel nesmím opomenout i označení v koncentrácích… Historické okénko ukončuji tím, že až někdy budeš platit dvoulitrem, vzpomeň si, že Ema Destinnová měla kérku taky.
Vyber si dobrýho tatéra
V minulosti byla spousta způsobů, jak tu barvu pod kůži dostat, ale všechny mají společnou jednu věc: pokaždý se musí propíchnout kůže a v prostoru po jehle vznikne vakuum, který tu barvu nasaje. Takže jehla tam ten inkoust vlastně nepřináší. A je jedno, jestli si kérku necháváš dělat v Japonsku tradiční metodou pomocí jehly z kosti, nebo nabušeným strojkem u tvýho tatéra ve studiu. Máš tři vrstvy kůže. Pokožka, škára a podkožní vazivo. Tatér se musí jehlou trefit do škáry, protože pokud by se dostal jen na pokožku, kérka by pak s kůží vypadala. A pokud by se trefil moc hluboko, kérka by se rozpila. V podkožním vazivu se nachází i tuková tkáň a z tvé fotky svého milovaného dítěte by se stal skřet z Gundabadu.
Jak teda udělat kérku, se kterou budeš spokojenej? Zjednodušený pravidlo říká, že do toho musíš dát tři věci: čas, peníze a úsilí. Nesmíš na ni spěchat - s přípravou, výběrem tatéra a přemýšlením nad ní. Vyber si dobrýho tatéra, jehož práci vidíš roky v jeho portfoliu, a zaplať mu. Tatéři, který ti vyrábí motiv na míru, si berou předem zálohu, s tím počítej. Ten člověk už ti dělá nějakou službu, a pokud nedorazíš, máš smůlu, záloha se ti nevrátí. A taky nevěř kamarádovi, jenž ti dohodí bratrance, kterej ti velký realistický tetování udělá za třetinu ceny. Bude to hnusný! Připlať si!!!
Přijď včas, nedávej si kávu ani energiťák
A úsilí? Ve smyslu dojít do studia, vytrpět si to, přemýšlet nad tím, komunikace a after-care. Co se týče věci, co chceš ve své kůži mít, vyber si tatéra, který dělá styl, který se tobě líbí a který je tvé představě nejblíž. A ať ti tatér tvůj motiv sám nakreslí. Ať to máš originální. Nedělej to, že si najdeš něco na internetu a 1 ku 1 si to vytetuješ.
Pokud chceš třeba fotku svýho dítěte nebo charakter z oblíbenýho filmu, ten je jasně danej, ale v tom případě si vyber tatéra, kterej dělá realistic a dokáže ti to vytetovat tak, že to pak na tobě vypadá jako reálná vytištěná fotka. Nechoď k modrovlasý slečně, která tetuje hvězdičky hand-pokem svým uječeným kamarádkám. A ano, připrav se, že tetování bolí. Někde víc, někde to vůbec necítíš. Já nejvíc trpěl asi na žebrech, nejméně na hlavě za uchem. Pokud žádnýho tatéra neznáš, poptej se, určitě máš někoho, kdo bude vědět víc. Každý umělec má účet na sociálních sítích, kde ukazuje svou práci, takže můžeš dokonale matchnout svůj styl a představu. V den, co máš termín, přijď včas a nedávej si kávu ani energiťák. Kofein způsobuje, že pak můžeš víc krvácet. Dobře se na to vyspi, nechlastej den předtim: v kocovině zkapeš, až do tebe začne bodat. Nezapomeň na hygienu, osprchuj se předtim. Vyhraď si na to dostatek času!
Obecný rady strýčka OGho
Jak se o svůj piece starat? Je to otevřená rána, přistupuj k tomu tak. Neměl bys lézt do bazénu nebo se více potit ideálně do té doby, než se ti to zahojí. To trvá několik týdnů, ale reálně ti stačí, když počkáš cca týden a půl, než se tetování oloupe. Po tuhle dobu se na tetování objeví černý strupy, který pak odpadávají. Neboj, je to tak správně. Po kérce na to dostaneš fólii, kterou tam nech pár hodin, pak tetování omyj a nech ho dýchat. Udržuj ho v čistotě. Z mých zkušeností: nech to prodyšný, dokud se to nezačne loupat. Pak to teprve mazej, aby se to moc nevysušilo a nepraskalo. Můžeš na to od tatéra dostat tzv. second skin, což je speciální fólie, kterou tam necháš několik dní. Tohle jsou jen takový obecný rady strýčka OGho. Primárně se ale řiď tím, co ti řekl tatér.
K tomuhle tématu mě inspiroval Jirka Burýšek z kanálu Jirka vysvětluje věci. V jeho videu je toho ještě víc z historie. Na fotce jsem já, fotil ji můj tatér @bladexlines.
Doufám, že ses dozvěděl něco novýho. Pokud jsem tě inspiroval třeba k první kérce, považuji to za svůj velký pracovní úspěch. Klidně mi to napiš a pošli fotku, na sockách vidím každou zprávu. OG se loučí a zas někdy.