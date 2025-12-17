Předplatné

Polonahý šéf STESu v kotli Slavie a Nedvěd na jednání. Fotky, které by na FAČR rádi vymazali

Fotografie z vyjednávání o reprezentačním kouči a z kotle fanoušků Slavie - obě na FAČR nevidí rádi.
Fotografie z vyjednávání o reprezentačním kouči a z kotle fanoušků Slavie - obě na FAČR nevidí rádi.Zdroj: Koláž iSport.cz
V kotli slávistických fanoušků při utkání Ligy mistrů na Tottenhamu se objevil v televizních záběrech ředitel STES Marek Janoušek
Reprezentační manažer Pavel Nedvěd a místopředseda FAČR Zdeněk Grygera na reprezentačním tréninku
Reprezentační manažer Pavel Nedvěd
Nedvěd vyjednává nového trenéra nároďáku
Zkušený trenér Miroslav Koubek
Oslavy postupu Kladna do první ligy. Byl u toho trenér Miroslav Koubek.
Oslavy postupu Čáslavi do první ligy, Miroslav Koubek nad hlavami hráčů
15
Fotogalerie
Ondřej Škvor
Blogy
Vstoupit do diskuse (4)

BLOG ONDŘEJE ŠKVORA | Dva týdny, minulý a současný, a v každém z nich jedna fotografie, kterou by nejspíš na fotbalové asociaci rádi vymazali ze světa. Už je ale pozdě. Není to průšvih, ale z každé z nich čouhá amatérství.

Čerstvější fotografie z tohoto úterý ukazuje Pavla Nedvěda a Zdeňka Grygeru, členy skupiny pro výběr trenéra reprezentace, jak v restauraci kladenského Penzionu 68 jednají s Miroslavem Koubkem.

Pointu asi každý tuší. Nejde o to, kdo a s kým jednal a že vůbec jednal. To se dokonce od obou pánů vyžaduje. Ale že ke schůzce na vrcholně prestižní pozici vyberou – nebo proti němu nic nenamítají – takové místo, kde je může někdo vyfotit a navrch poslouchat… To je přece za pět minus na vysvědčení z předmětu manažerství. Takové schůzky se konají v sídlech asociace. A když už v restauraci, tak v jejích uzavřených prostorech.

Starší snímek pochází také z úterý, jen z minulého týdne. Jsou na něm rozveselení fanoušci Slavie na utkání Ligy mistrů na stadionu Tottenhamu (0:3). Svlečení do půl těla. Až doteď je všechno v pořádku. Jenže jedním z nich je Marek Janoušek, od srpna nový výkonný ředitel STESu, obchodní a marketingové dceřiné společnosti fotbalové asociace. STES má za úkol shánět komerční prostředky pro reprezentace.

V kotli slávistických fanoušků při utkání Ligy mistrů na Tottenhamu se objevil v televizních záběrech ředitel STES Marek JanoušekV kotli slávistických fanoušků při utkání Ligy mistrů na Tottenhamu se objevil v televizních záběrech ředitel STES Marek Janoušek • x.com/StahovHlidac

Že Janoušek fandí Slavii, se vědělo a ví. Ale očekává se, že po nástupu do poměrně vysoké funkce ve fotbale zvítězí profesionalita. Automaticky se předpokládá neutralita. Pro srovnání, redaktor Sportu byl soukromě na stejném utkání a měl možnost získat levnější lístek mezi fanoušky Slavie. Pochopitelně odmítl.

Na Strahově pracují i profesionálové. Měli by svým lidem vysvětlit, že se některé věci nedělají nebo dělají jinak. 

Vstoupit do diskuze (4)

Doporučujeme

Články z jiných titulů