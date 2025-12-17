Polonahý šéf STESu v kotli Slavie a Nedvěd na jednání. Fotky, které by na FAČR rádi vymazali
BLOG ONDŘEJE ŠKVORA | Dva týdny, minulý a současný, a v každém z nich jedna fotografie, kterou by nejspíš na fotbalové asociaci rádi vymazali ze světa. Už je ale pozdě. Není to průšvih, ale z každé z nich čouhá amatérství.
Čerstvější fotografie z tohoto úterý ukazuje Pavla Nedvěda a Zdeňka Grygeru, členy skupiny pro výběr trenéra reprezentace, jak v restauraci kladenského Penzionu 68 jednají s Miroslavem Koubkem.
Pointu asi každý tuší. Nejde o to, kdo a s kým jednal a že vůbec jednal. To se dokonce od obou pánů vyžaduje. Ale že ke schůzce na vrcholně prestižní pozici vyberou – nebo proti němu nic nenamítají – takové místo, kde je může někdo vyfotit a navrch poslouchat… To je přece za pět minus na vysvědčení z předmětu manažerství. Takové schůzky se konají v sídlech asociace. A když už v restauraci, tak v jejích uzavřených prostorech.
Starší snímek pochází také z úterý, jen z minulého týdne. Jsou na něm rozveselení fanoušci Slavie na utkání Ligy mistrů na stadionu Tottenhamu (0:3). Svlečení do půl těla. Až doteď je všechno v pořádku. Jenže jedním z nich je Marek Janoušek, od srpna nový výkonný ředitel STESu, obchodní a marketingové dceřiné společnosti fotbalové asociace. STES má za úkol shánět komerční prostředky pro reprezentace.
V kotli slávistických fanoušků při utkání Ligy mistrů na Tottenhamu se objevil v televizních záběrech ředitel STES Marek Janoušek • x.com/StahovHlidac
Že Janoušek fandí Slavii, se vědělo a ví. Ale očekává se, že po nástupu do poměrně vysoké funkce ve fotbale zvítězí profesionalita. Automaticky se předpokládá neutralita. Pro srovnání, redaktor Sportu byl soukromě na stejném utkání a měl možnost získat levnější lístek mezi fanoušky Slavie. Pochopitelně odmítl.
Na Strahově pracují i profesionálové. Měli by svým lidem vysvětlit, že se některé věci nedělají nebo dělají jinak.