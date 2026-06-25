Schick, výjimečný hráč i geniální náfuka. Ale ať se zamyslí také ti druzí
BLOG ONDŘEJE ŠKVORA | Na české poměry, ty současné tuplovaně, je Patrik Schick silně výjimečný hráč. Navíc k tomu dostal do povahy větší než malou dávku sebevědomí. Jeho hladinu si hýčká a utvrzuje v Leverkusenu, kde mu spoluhráči opakovaně připravují šance, ze kterých sází góly. Hodně gólů, navíc dost často fakt hezkých. Pavouk play off MS 2026 >>>
Takže v kombinaci obou faktorů se dá rozumět tomu, že když přijede – přijel – reprezentovat český fotbal, očekává pozornost odpovídající svému postavení. A když ji nedostane, nebojí se to dát najevo. V manažerské angličtině na to mají termín „diamond jerk“. V Schickově případě by asi nejvíc seděl překlad „geniální náfuka“.
No a pak se platí zlatem takoví manažeři, kteří dokáží s podobnými typy lidí vyjít, usměrnit je, vybrousit ten diamant a potlačit toho náfuku. Potom slaví úspěchy, všichni.
Jenže v našem konkrétním případu to naráží na – zdá se – téměř neřešitelný problém. Český reprezentační fotbal už roky neumí najít způsob, jak svůj diamant vůbec začít brousit. On se na místo, kde nejvíc září, za zápas podívá jenom málokdy.
Takže: se Schickem je těžké pořízení, ale český fotbal by měl i na základě jeho rezignace tím spíš přemýšlet, jak se změnit. Jinak třeba budou naštvaně odcházet i jiní.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Mexiko
|3
|3
|0
|0
|6:0
|9
|2
JAR
|3
|1
|1
|1
|2:3
|4
|3
Již. Korea
|3
|1
|0
|2
|2:3
|3
|4
Česko
|3
|0
|1
|2
|2:6
|1