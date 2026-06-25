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Schick, výjimečný hráč i geniální náfuka. Ale ať se zamyslí také ti druzí

Patrik Schick v utkání proti Faerským ostrovům
Patrik Schick v utkání proti Faerským ostrovůmZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Patrik Schick
Patrik Schick
Patrik Schick
Patrik Schick
Patrik Schick
Patrik Schick
Patrik Schick
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Ondřej Škvor
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BLOG ONDŘEJE ŠKVORA | Na české poměry, ty současné tuplovaně, je Patrik Schick silně výjimečný hráč. Navíc k tomu dostal do povahy větší než malou dávku sebevědomí. Jeho hladinu si hýčká a utvrzuje v Leverkusenu, kde mu spoluhráči opakovaně připravují šance, ze kterých sází góly. Hodně gólů, navíc dost často fakt hezkých. Pavouk play off MS 2026 >>>

Takže v kombinaci obou faktorů se dá rozumět tomu, že když přijede – přijel – reprezentovat český fotbal, očekává pozornost odpovídající svému postavení. A když ji nedostane, nebojí se to dát najevo. V manažerské angličtině na to mají termín „diamond jerk“. V Schickově případě by asi nejvíc seděl překlad „geniální náfuka“.

No a pak se platí zlatem takoví manažeři, kteří dokáží s podobnými typy lidí vyjít, usměrnit je, vybrousit ten diamant a potlačit toho náfuku. Potom slaví úspěchy, všichni.

Jenže v našem konkrétním případu to naráží na – zdá se – téměř neřešitelný problém. Český reprezentační fotbal už roky neumí najít způsob, jak svůj diamant vůbec začít brousit. On se na místo, kde nejvíc září, za zápas podívá jenom málokdy.

Takže: se Schickem je těžké pořízení, ale český fotbal by měl i na základě jeho rezignace tím spíš přemýšlet, jak se změnit. Jinak třeba budou naštvaně odcházet i jiní.

#TýmZVRPSkóreB
1Mexiko33006:09
2JAR31112:34
3Již. Korea31022:33
4Česko30122:61

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