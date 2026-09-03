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Kozel i Veselý se mýlí: Ruka a správný zásah VARu. Slova o komisi jsou však pravdivá

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SESTŘIH: Bohemians – Jablonec 1:1. Čermák z penalty srovnal, Jablonec znovu ztratil body • Zdroj: isport.tv
Vít Zaoral po přezkumu videa nařídil penaltu pro Bohemians
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Luboš Kozel na lavičce Jablonce v Ďolíčku
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Ondřej Škvor
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KOMENTÁŘ ONDŘEJE ŠKVORA | Jablonecký Lamin Jawo měl v Ďolíčku ruku nataženou kolmo od těla a balon ji trefil. Po zásahu od videa z toho byla penalta, která smazala vedení hostů. Jejich trenér Luboš Kozel se po utkání podivil intervenci VARu. Prý se nejednalo o zjevnou chybu. Mýlí se. Jiří Adam poradil sudímu správně.

„Vidím i v jiných zápasech, že tohle někdy penalta je a někdy není. Je to 50 na 50. Za mě to není zjevná chyba, takže když to nepískne rozhodčí, nemá to VAR opravovat,“ vysvětlil Luboš Kozel svůj pohled.

Jenže – i když to hodně lidí nejspíš překvapí – pravidlo o ruce je poměrně černobílé. Na rozdíl od jiných situací, především okolností pro udělení či neudělení karty, se v něm moc nevyskytuje takzvaná šedá zóna. Buď to ruka pravidlově je, nebo není. Jinou věcí je složitost tohoto pravidla, tedy skutečnost, že v sobě obsahuje mnoho drobných nuancí – ale to sem teď nepatří.

A ruka v pravém úhlu od těla prostě jednoznačným přestupkem je. Žádná „soft penalta“, jak také zmiňoval trenér Kozel. Hlavní rozhodčí Vít Zaoral ji neodpískal, což může mít jediné vysvětlení. Že ji neviděl. Přitom právě stav, kdy hlavní možný přestupek na hřišti nevidí, je jedním ze základních impulsů pro video, aby zasáhlo.

Kozel získal podporu i od svého protějšku, tedy Jaroslava Veselého z Bohemians. „Viděl jsem ruku v pravém úhlu a spadlo to na ni. To je vždycky smůla a ruce se pískají nejednoznačně na celém světě. Nepopírám, že to může brát kontroverzně. Vidím, co se poslední dobou píská, a trochu se v tom ztrácím,“ prohlásil.

Zastání od kolegy v takové chvíli úplně nepřekvapí. Trenéři ani hráči totiž úplně pravidla včetně protokolu VAR v malíku nemají…

V jiné věci se ovšem Veselý trefil. V té, že fotbal – kromě rozhodčích, kteří dostávají zpětnou vazbu po každém kole – neví, na čem je. Protože komise rozhodčích vedená Carlosem Gómezem mlčí. „Chybí mi nějaké vyjádření komise, abychom věděli, jestli jsou výroky rozhodčích správné nebo špatné,“ pověděl Veselý. A připomněl nedávné zranění hlavy svého hráče Václava Pilaře po vysoké noze slávisty Angeho N'Guessana ve vršovickém derby. Ostatně přesně o tom jsme psali ZDE>>>

Nedozvíme se tedy oficiální cestou ani to, zda se penalta kopala správně. Ale kopala. 

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia642017:514
2Zbrojovka641110:513
3Liberec64118:313
4Ml. Boleslav532011:611
5Olomouc631210:810
6Jablonec53116:410
7Teplice631212:1210
8Sparta630312:109
9Baník53024:69
10Hr. Králové52124:57
11Bohemians51316:66
12Plzeň513111:126
13Artis61146:134
14Slovácko60245:122
15Pardubice60155:121
16Zlín60065:130
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