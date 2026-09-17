Sydney Sweeney, pohoršené sportovkyně, kňučení a francouzská komunistka
KOMENTÁŘ ONDŘEJE ŠKVORA | Sydney Sweeney natočila reklamu, kde má místo oblečení pouze sportovní propriety. Na pochopitelně zvolených místech. Doba si žádá, aby se na ni slétly uvědomělé kritičky a vysvětlily jí, že se dopustila neodpustitelné sexualizace. Přiletěly vzápětí.
Patrně nejvíc se rozohnila australská plavkyně Ariarne Titmusová, zlatá olympionička. „Ani nedokážu popsat, jak se cítím vytočená, když tuto reklamu vidím. Není to jen facka do tváře každé ženě, která zasvětila celý život zdokonalování svých dovedností, ale každé ženě, která si užívá sport pro to, čím opravdu je – pro týmovou práci, přátelství, oddanost a jednotu.“
A ještě dodala. „Je to projev dekadence a výsměch pracujícím sportovkyním.“ Ne, to nedodala, to jsem si vymyslel. Jen jsem parafrázoval tento výrok. „Bikiny a odhalování jsou projev buržoazní dekadence a výsměch pracujícím ženám.“
Kdo ho řekl? Jeannette Vermeerschová, významná francouzská komunistická funkcionářka 50. let. Tu podobnost se současným myšlením a slovníkem některých společenských skupin nelze nevidět. Facka do tváře, výsměch, práce, pracující...
Mimochodem, žádná z těchto skupin slovo „komunistický“ ve svém názvu nemá a poukázání na myšlenkovou spřízněnost by je urazilo. Urazilo – k tomu slovu se ještě vrátíme.
Pohoršené záběry z posiloven
Pohoršené sportovkyně začaly postovat záběry z tréninků a posiloven a ukazovat herečce záběry z posiloven, fyzioterapií, obrázky tvrdé dřiny a tréninkového zákulisí. „Takhle vypadají ženy ve sportu,“ vzkazovaly jí hromadně.
Zase. Rétorika oslavující „tvrdou práci a odříkání“ v kontrastu k „dekadentní vizuální zábavě“ bolestivě připomíná mluvu a prosazované smýšlení 50. let.
Není na světě člověk, ani Sydney Sweeney to není, který si po zhlédnutí reklamy pomyslí. „Aha, tak být sportovkyní znamená svlíknout se a nic nedělat. Žádný pot, jen vždy svůdné tělo.“
Ani společnost Novig, pro niž reklama vznikla, si to nemyslí.
A pozor, nepodezírají ji z toho ani ty hlasité kritičky.
Co nechtějí chápat „zasažené“ sportovkyně
Ony mají jen potřebu – slíbili jsme, že se k tomu slovu vrátíme – se urazit. Urážejí se rády, protože uražení lidé jsou ublížení a ublížení získávají soucit. Jen ony přece vědí, jak moc se jich to dotklo… A taky, což je nejpodstatnější, uznávají tuto rovnici: kdo je uražený nebo ublížený, má pravdu. Je to emoce, která se nesmí zpochybňovat. Teď jsou to ženy kvůli sexualizaci, jindy jiní kvůli klimatickému žalu…
Jenže zmíněná rovnice neplatí. Jak říká herec a komik Ricky Gervais. „Jen proto, že se cítíš uražený, neznamená, že máš pravdu.“ Ostřeji to trefil herec a spisovatel Stephen Fry. „Dnes je velmi běžné slyšet lidi říkat: ‚To mě docela uráží.‘ Jako by jim to dávalo nějaká práva. Přitom to není nic víc než zakňučení.“.
„Zasažené“ sportovkyně nechtějí chápat, že reklama je stylizovaný žánr pracující s nadsázkou. Že její tvůrci mají svobodu rozhodnout, jak vyzní. Samy vyžadují respekt k potu a dřině, k jiné práci ho nemají. Raději budovatelsky moralizují a jiné ženě berou svobodu dělat, co sama uzná za vhodné.
„Jak můžeme žít ve světě, kde je obchodování ženského těla a sexualizace ženského sportu pořád normální věcí?“ ptala se ještě pohoršená plavkyně Ariarne Titmusová.
Mohla by v něm žít docela v pohodě. Jenže to by nesměla vyrůstat v době a v prostředí, které se odklonily – doba i prostředí – od ideálu individuální svobody a vytvořily požadavek, který se pod záminkou ochrany ženských práv snaží ženám vnucovat, jak smí nakládat s vlastním tělem.
Pohoršené sportovkyně, neučte nás, co se nám má nebo nemá líbit a co se smí nebo nesmí. My si to zvládneme přebrat sami. I když jsme na škole nebrali mediální gramotnost.
PS: Zajímalo by mě, kam by ukázala střelka morálního kompasu u Ariarne Titmusové, kdyby jí společnost Novig nabídla za příští reklamu tolik, co naposledy Sydney Sweeneyové.