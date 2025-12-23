Nestřílí si hráči do vlastní brusle? Extraliga bez hokeje před Vánoci by si uškodila
KOMENTÁŘ PATRIKA CZEPIECE | Narazily na sebe dva názorové proudy. Téma? Jak by měla extraliga přistoupit k zápasům v předvánočním období. Útočník Liberce Radan Lenc rozpoutal vášnivou diskuzi o tom, zda je správné, aby hokejista ještě 23. prosince navlékal dres. Proti stojí šéfové soutěže s tvrdými čísly návštěvnosti, která bývá před svátky rekordní. Lidé na zábavu s pukem rádi vyrazí ještě předtím, než si rodinný program podmaní Anděl Páně nebo Tři oříšky pro Popelku.
Řešení zapeklité situace, kdy si hráči spíš plní povinnost, než že by na zimáky vyráželi s neochvějnou radostí, je velmi omezené. Kluby mohou teoreticky sáhnout k ústupkům a předehrávkám, jakou letos upekli funkcionáři Třince a Hradce. Pokud by však docházelo k hromadné termínové migraci v rámci předvánočního kola, extraliga si uškodí.
Tady taky veškerá práva hokejistů končí. V Česku jsou pod jasně danou smlouvou, byť jako osoby samostatně výdělečné činné. Nemohou si příliš vyskakovat. A pokud by chtěli nastavený trend přece jen změnit, museli by utvořit jednotný pakt a společný tvar, který by šel čas od času v rozporu se zájmy ligy i majitelů klubů. Zkrátka hráčskou asociaci ve střihu NHLPA, co by oficiálně bojovala za práva svých klientů – jakási forma odborů.
Než (a jestli) se taková dohoda jednou upeče, zbudou jen bezvýznamné nářky prostřednictvím mediálních vyjádření, jejichž reálný dopad neexistuje. Otázkou ovšem je, zda by v případě termínových šachů v závěru prosince nešli hráči vlastně tak trochu sami proti sobě. Jen loňský rok ukázal, že návštěva na všech stadionech byla 22. prosince vyšší, než jaký byl běžný průměr. A právě pro fanoušky se přece hokej hraje.
Lépe napsáno: bez nich by se ani nehrál. V moderním světě plném lákadel a zábav je boj sportovních soutěží o pozornost čím dál složitější. Ubírat se o důležitý nástroj k jejímu přilákání proto zní spíš nelogicky.
V již zmíněné NHL na tom mimochodem nejsou lépe, rovněž hrají den před návštěvou Santa Clause. Tak už to v profesionálním hokeji zkrátka chodí, má taky své stinné stránky. A rodiny hráčů na ně musí být připravené, ať je to fér, nebo ne.