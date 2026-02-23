Tři rány osudu: McDavidova kletba trvá! Král bez koruny a žezla, jeho odkaz trpí
KOMENTÁŘ PATRIKA CZEPIECE | Dovolte mi na úvod krátkou poznámku. Podobný názor už jsem totiž jednou sdílel. V červnu 2024 prohrál Connor McDavid první finále Stanley Cupu a pohled, že mu o vlásek unikla vstupenka mezi nezpochybnitelné legendy, byl na místě. Nikdo nemohl vědět, že rok nato lídr Edmontonu propásne šanci znovu a první velký triumf mu v únoru 2026 uteče i na olympijských hrách. Vůdci jedné hokejové generace osud nadále nepřeje.
Když si klestil cestu útočným pásmem v prodloužení, Kanaďané už si malovali předtuchu, jak pálí do horního růžku branky a jako Sidney Crosby v roce 2010 v euforii odhazuje rukavice. Právě po zraněném velikánovi přebral McDavid ve zbytku mimořádného turnaje kapitánské „C“.
Jenže pohádku nedotáhl. Při popisované situaci nechal kotouč v útočném pásmu a marně pak naháněl protiútok Američanů. Jack Hughes dal záhy razítko za prokletým příběhem velkého Connora. Napsal jinou, taky silnou story, z nebe se teď na slavící Spojené státy usmívá Johnny Gaudreau. Jak už to tak ovšem ve sportu bývá, s tím přichází pláč druhých.
McDavid coby nejužitečnější hráč olympijské akce a nově rekordman v počtu zápisů pod pěti kruhy, který vyrobil 13 bodů (2+11) v šesti zápasech, se ani tentokrát nedočkal hlavní ceny v tombole. Měl kolem sebe přitom nejlepší kolegy současnosti a sám je vedl jako dominantní lídr. Jenže na maskovaného hrdinu Connora Hellebuycka kanadská převaha nestačila.
Předchozí McDavidovo vítězství na loňském turnaji 4 Nations těžko započítat. Uměle vytvořený turnaj vznikl hlavně proto, aby se hráči z NHL potkali rok před ZOH. Formát vznikl pro ojedinělou příležitost a jeho budoucí pokračování se nepředpokládá.
Co tedy čerstvá finálová ztráta znamená pro McDavidův odkaz? Opět utrpěl nepředstavitelnou ránu. Všichni vědí, že jde o výjimečného plejera, jaký se nenarodí ani jednou za půl století. Ano, jeho jméno přežije dlouhé dekády. Jenže k mimořádným hráčům patří také zásadní úspěch. Aby posvětili svou genialitu a vystřelili mezi nezapomenutelné hrdiny.
Na klubové úrovni McDavid se svými Oilers propásl dvě finálové šance v řadě. Zlato z olympijského turnaje pro něj mělo být ložené, jenže Američané měli jiné plány. Před Kanaďany ve finále několikrát zívala prázdná branka, puk poskakoval po čáře, nebo ji těsně minul. Zase nic… Connore, počkej!
Jakoby někdo nahoře skutečně nechtěl, aby došel pro své první významné vítězství. Musí vydržet dál. Nejtěžší zkouškou prochází jeho hlava. Sám ví, že na druhé v řadě se tolik nevzpomíná. A že jej od nehynoucí slávy už třikrát dělily detaily, centimetry.
Nezbývá, než to zkusit znovu. S každým rokem a další ztracenou příležitostí se pravděpodobnost snižuje. Jestli má ovšem někdo podobné otřesy přežít a jednou zvednout svatý grál, je to McDavid.